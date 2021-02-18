موديلات الفساتين باللون الأحمر فى اليوم الأول لأسبوع الموضة بنيويورك (صور)



انطلقت فعاليات أسبوع الموضة في مدينة نيويورك، وقدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة لموسم فصل الربيع لعام 2021 مجموعة من أجمل موديلات الفساتين للسهرة باللون الأحمر المتربع على عرش الموضة لموسم فصل صيف وربيع عام 2021.

الأكمام المنفوخة



- الأكمام المنفوخة:

قدمت فساتين السهرة بتصميم الأكمام المنفوخة وقدم فستان طويل ميرميد تميز بالقبة في الأكمام التى تميزت بلونها الفوشيا وتغطي طولها الكوع.



وأيضا قُدم فستان أحمر مطرز بالترتر اللامع ويتميز باللياقة الـ "V Neck" والحزام الأحمر الرفيع الذي يزين الخصر.



فساتين متوسطة الطول

- فساتين متوسطة الطول:

قدم مصممو الأزياء مجموعات الأزياء الجاهزة للربيع من الفساتين متوسطة الطول، فقد قدم تصميم متماسك على القوام وواسع في منطقة الركبة ويتخذ شكل تموجات وتم تزيينه بحزام معقود على شكل "فيونكه" من نفس الخامة واللون عند الخصر، وقدم فستان بقصة مستقيمة مزود بطبقة قصيرة تزين الكتف والصدر.

فساتين الكاب

- فساتين الكاب:

قدم أيضا فساتين سهرة مزينة بالكاب مزين بالخيوط الفضية والريش مع حذاء باللون الفضي.



الأكمام الطويلة