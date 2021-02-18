للمرة الثالثة.. إصابة «طبيب التطوع» بالإسكندرية بكورونا

- حكاية التطوع



- إسعاف سيدة على مدار 5 ساعات متواصلة لآخر نفس



- فيديو لطمأنة أهل المصابين



على الرغم من علمه بخطر إصابته بوباء فيروس كورونا المستجد في أي وقت، إلا أن عمله التطوعي بإسعاف وعلاج مصابي الفيروس الوبائي مستمرة، لينتصر دافعة الإنساني على خوفه من الإصابة.فللمرة الثالثة يصاب الدكتور احمد عنتر، طبيب التطوع بفيروس كورونا المستجد، ليتحدث "للدستور" من داخل مستشفى شرق المدينة احدى مستشفيات العزل بالإسكندرية، قائلا " إن إصابتي للمرة الثالثة جاءت من طفلة مصابة حضرت للمستشفى وهي في حالة شديدة الأعراض، فلم يسعفني الوقت بإرتداء الكمامة الطبية لحمايتي من خطر الإصابة".فارق 3 اشهر فقط بين الإصابة الثانية والثالثة بفيروس كورونا، ليواصل طبيب التطوع حديثه، " الاعراض هذه المرة شديدة مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة تصل إلى 41 درجة وضيق في التنفس، معلقا "المرة دي شديدة ومش عارف هاعدي منها ولا لأه؟".و على مدار 12 شهرا تقريبا منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، تطوع الدكتور أحمد عنتر، طبيب القلب والأوعية، في علاج وإسعاف مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليقضي وقته في إسعاف وإنقاذ كل من أصابه فيروس كورونا.الوضع الصحي العالمي لم يستقر إلى الآن بسبب الإصابات اليومية بوباء كورونا وحالات وفاة يوميا تفارق الحياة، وهو ما وجد الدافع الإنساني بداخل طبيب التطوع ليكون له يد إيجابية تحاول إنقاذ وإسعاف مصابي الوباء بمنتهى الإنسانية.حالات كثيرة مختلفة الاعراض تتردد على يوم الطبيب المتطوع، والتي كان واحد من المرضى المصابين بالكورونا من قبل، وليكمل خدمته الطبية على اكمل وقت، بتعمق أكثر في معرفة الوباء المستجد والعمل مع مختلف الاطباء الاستشاريين والاطقم الطبية لكسب مزيد من الخبرة الطبية والعلمية.عرض أحمد نفسه لخطر الإصابة، فحالات مصابة متتالية يستقبلها طبيب التطوع بإنسانيته وكان اشهرها استمرار محاولاته لإنقاذ سيدة على مدار 5 ساعات متواصلة قبل أن تلفظ انفاسها الأخيرة.فوصية المريضة له قائلة" متيتمش عيالي وخلي بالك مني علشان ولادي" لم تنساها أذنه، ليواصل في محاولات اسعافها لآخر نفس على الرغم من شدة اعراضها وحالتها غير المستقرة، حتى تلقينها الشهادتين.و يحكي الطبيب المتطوع، أن السيدة حالتها كانت سيئة جدا وتعاني من نقص في الأكسجين يصل إلى 66 ٪، وهناك اجهاد شديد في التنفس ولإنقاذ الموقف تم وضعها على جهاز الاكسجين، ولكن لم تستجب وليواصل مستوى الاكسجين في الانخفاض ليصل إلى 30 ٪، ليستخدم "طبيب التطوع" حلا طبي آخر بتركيب انبوبة صدرية، لتستجيب لها الرئة وترتفع نسبة الأكسجين إلى 99 ٪، ولكن توفيت السيدة بالصدمة التسممية بسبب الالتهاب الشديد من مضاعفات كورونا.عمله التطوعي لم يكن لإسعاف مصابي كورونا وحسب، ولكن دافعه الإنساني جعله يحنو على أهل المصاب فيقول طبيب التطوع، ان المريض ينفصل عن أهله تماما فور وصوله باب المستشفى، وهذا ما يزيد من قلق الأهالي، وليواصل الدعم الإنساني فيقوم بتصوير الحالات المحجوزة بالعزل الطبي بالفيديو، وإرسالها إلى أهالي المصابين والعكس، لخلق صلة طمأنينة بين المريض وأهله لتهدأ قلوبهم، لحين تعافي مصابهم.