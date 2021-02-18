رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

مبادرة «ست بـ 100 راجل».. حكاية سيدات رفعن اسم مصر بالخارج

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:33 ص
الدكتورة نبيلة مكرم
الدكتورة نبيلة مكرم
ميرفت فهمي
طباعة
بعد أن كرمت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشابة المصرية سارة الأمين بإهدائها درع مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" لنشاطها المجتمعي بقارة أفريقيا، انطلق من رحم هذا التكريم، مبادرة جديدة اطلقتها الوزيرة نبيلة مكرم بعنوان (ست بـ 100 راجل) تكشف مدى نجاح السيدات المصريات داخل وخارج مصر، وتمثيلهن نماذج مشرفة للسيدة المصرية خارج أرض الوطن.

الدكتورة نبيلة مكرم أطلقت المبادرة، وستكون سارة الأمين، الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، سفيرة هذه المبادرة.

- سفيرة المبادرة

و"سارة " شابة مصرية التي انتقلت إلى العيش في دولة "كينيا " منذ ثلاثة سنوات، وأسست من خلال مؤسستها التي انشأتها وهي «Happy Africa Organization»، بدعم من عدد من المصريين بالخارج للاهتمام بـ "حق المياه"، من خلال حفر الآبار، وكذلك الاهتمام بالتعليم، وذلك بعد أن رأت كيف أن بعض الدول الإفريقية تعيش بأزمة حقيقة فيما يخص سهولة الحصول على المياه، والذي يؤثر بالتالي على صحة الطفل فيها، وفرصته في التعليم، وفي خلال هذه السنوات الثلاث كان لسارة دورا فعالا في إنجاز عشرات الآبار، وإدخال أنظمة التعليم بالقرى مخصصة للبنات، وتشجيعهم على العودة للدراسة.
‏ ‏
- سيدات رفعن اسم مصر

والمبادرة الجديدة تهدف إلى إبراز دور المرأة المصرية وإنجازاتها في الخارج، من خلال النماذج المشرفة للسيدات المصريات اللاتي رفعن اسم بلادهن عاليا، بما حققوه من إنجازات خارج الوطن تحدث عنها العالم..و منهن:

-عميد مساعد جامعة شيكاغو

الدكتورة دينا راشد، عميد مساعد جامعة شيكاغو لشؤون الشراكات الدولية، بالولايات المتحدة الأمريكية، تعد إحدى هذه النماذج المشرفة، والتي سبق وأن كرمتها كذلك الدكتور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وذلك تقديرًا لما وصلت إليه من مراكز مرموقة ونجاحات خلال فترة عملها خارج مصر، فهي قد تولت منصب عميد مساعد بجامعة شيكاغو، والذي يعد واحدة من أكبر 10 جامعات على مستوى العالم، وهو منصب مناظر لمنصب نائب رئيس الجامعة.

- محامية وسفيرة لدى المجلس الأوروبي للمواطنة

وهناك كذلك المحامية جيهان محمد جادو وهي مصرية، تقيم في فرنسا، محامية وصحفية، ورئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا وعضو مجلس إدارة الحي عن محافظة فرساي وعضو الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية، وتم اختيار جيهان من قبل سفيرة مصر لدى المجلس الأوروبي للمواطنة، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة المصرية، وسفيرة لدى منظمه شؤون اللاجئين، وكذلك سفيرة النوايا الحسنة من المفوضية الدولية لحقوق المرأة عضو الاتحاد الدولي لحقوق المرأة بباريس.

- أول عميدة لكلية الهندسة في كندا

وتأتي أيضا الدكتورة هدى المراغي، المصرية التي تعمل مستشار الصناعات والحكومات، بين نماذج المصريات المشرفات لوطنهن بالخارج، والتي تعتبر أول امرأة يتم تعيينها عميدًا لكلية الهندسة في كندا، كما عملت أستاذ ومدير مركز نظم التصنيع الذكية في كلية الهندسة بجامعة ويندسور، وأستاذ كرسي كندا في أبحاث نظم التصنيع كما تم تعيينها كأستاذ جامعي متميز في أكتوبر 2016، وهو أعلى منصب في الجامعة، ورئيس مركز أبحاث كندا في نظام التصنيع، وأستاذ زائر في جامعة آخن التكنولوجية.

وكذلك الدكتورة آن علي، وهي واحدة من سيدات مصر اللائي اعتبرن نموذجا مشرفا للمصريات أمام الخارج، فهي تعمل في استراليا، نائبة أستاذة جامعية ومجاهدة ضد الإرهاب، وعضوة بمجلس النواب عن حزب العمل الفيدرالي لمقاطعة كوان حيث تم انتخابها في 2016، كما يتمحور نشاطها كأستاذة جامعية وأكاديمية، في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة الأصولية، كما حصلت على جائزة امرأة متميزة من موقع "إنستايل Instyle" في مجال المجتمع والأعمال الخيرية، كما حصلت على الميدالية الأمنية الأسترالية المرموقة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تعتمد إسهامات منتدى شباب العالم منصة دولية لقضايا الشباب

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

التحريات: مليار جنيه ربح مصنع أدوية تخسيس مصنوعة من «بودرة البلاط»

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

الصور

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

الأمم المتحدة تعتمد إسهامات منتدى شباب العالم منصة دولية لقضايا الشباب

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

إنقاذ آلاف السلاحف المتجمدة قبالة سواحل تكساس

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

المكسيك: القبض على 6 بتهم تهريب لقاحات كورونا مزيفة

الإنفاق الاستهلاكي في الصين يستفيد من القيود على السفر

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

«أنا أرييل شارون».. رواية للكندية يارا الغضبان عن منشورات المتوسط

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان