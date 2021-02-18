مبادرة «ست بـ 100 راجل».. حكاية سيدات رفعن اسم مصر بالخارج

- سفيرة المبادرة



- سيدات رفعن اسم مصر



-عميد مساعد جامعة شيكاغو



- محامية وسفيرة لدى المجلس الأوروبي للمواطنة



- أول عميدة لكلية الهندسة في كندا



بعد أن كرمت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشابة المصرية سارة الأمين بإهدائها درع مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" لنشاطها المجتمعي بقارة أفريقيا، انطلق من رحم هذا التكريم، مبادرة جديدة اطلقتها الوزيرة نبيلة مكرم بعنوان (ست بـ 100 راجل) تكشف مدى نجاح السيدات المصريات داخل وخارج مصر، وتمثيلهن نماذج مشرفة للسيدة المصرية خارج أرض الوطن.الدكتورة نبيلة مكرم أطلقت المبادرة، وستكون سارة الأمين، الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، سفيرة هذه المبادرة.و"سارة " شابة مصرية التي انتقلت إلى العيش في دولة "كينيا " منذ ثلاثة سنوات، وأسست من خلال مؤسستها التي انشأتها وهي «Happy Africa Organization»، بدعم من عدد من المصريين بالخارج للاهتمام بـ "حق المياه"، من خلال حفر الآبار، وكذلك الاهتمام بالتعليم، وذلك بعد أن رأت كيف أن بعض الدول الإفريقية تعيش بأزمة حقيقة فيما يخص سهولة الحصول على المياه، والذي يؤثر بالتالي على صحة الطفل فيها، وفرصته في التعليم، وفي خلال هذه السنوات الثلاث كان لسارة دورا فعالا في إنجاز عشرات الآبار، وإدخال أنظمة التعليم بالقرى مخصصة للبنات، وتشجيعهم على العودة للدراسة.‏ ‏والمبادرة الجديدة تهدف إلى إبراز دور المرأة المصرية وإنجازاتها في الخارج، من خلال النماذج المشرفة للسيدات المصريات اللاتي رفعن اسم بلادهن عاليا، بما حققوه من إنجازات خارج الوطن تحدث عنها العالم..و منهن:الدكتورة دينا راشد، عميد مساعد جامعة شيكاغو لشؤون الشراكات الدولية، بالولايات المتحدة الأمريكية، تعد إحدى هذه النماذج المشرفة، والتي سبق وأن كرمتها كذلك الدكتور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وذلك تقديرًا لما وصلت إليه من مراكز مرموقة ونجاحات خلال فترة عملها خارج مصر، فهي قد تولت منصب عميد مساعد بجامعة شيكاغو، والذي يعد واحدة من أكبر 10 جامعات على مستوى العالم، وهو منصب مناظر لمنصب نائب رئيس الجامعة.وهناك كذلك المحامية جيهان محمد جادو وهي مصرية، تقيم في فرنسا، محامية وصحفية، ورئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا وعضو مجلس إدارة الحي عن محافظة فرساي وعضو الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية، وتم اختيار جيهان من قبل سفيرة مصر لدى المجلس الأوروبي للمواطنة، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة المصرية، وسفيرة لدى منظمه شؤون اللاجئين، وكذلك سفيرة النوايا الحسنة من المفوضية الدولية لحقوق المرأة عضو الاتحاد الدولي لحقوق المرأة بباريس.وتأتي أيضا الدكتورة هدى المراغي، المصرية التي تعمل مستشار الصناعات والحكومات، بين نماذج المصريات المشرفات لوطنهن بالخارج، والتي تعتبر أول امرأة يتم تعيينها عميدًا لكلية الهندسة في كندا، كما عملت أستاذ ومدير مركز نظم التصنيع الذكية في كلية الهندسة بجامعة ويندسور، وأستاذ كرسي كندا في أبحاث نظم التصنيع كما تم تعيينها كأستاذ جامعي متميز في أكتوبر 2016، وهو أعلى منصب في الجامعة، ورئيس مركز أبحاث كندا في نظام التصنيع، وأستاذ زائر في جامعة آخن التكنولوجية.وكذلك الدكتورة آن علي، وهي واحدة من سيدات مصر اللائي اعتبرن نموذجا مشرفا للمصريات أمام الخارج، فهي تعمل في استراليا، نائبة أستاذة جامعية ومجاهدة ضد الإرهاب، وعضوة بمجلس النواب عن حزب العمل الفيدرالي لمقاطعة كوان حيث تم انتخابها في 2016، كما يتمحور نشاطها كأستاذة جامعية وأكاديمية، في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة الأصولية، كما حصلت على جائزة امرأة متميزة من موقع "إنستايل Instyle" في مجال المجتمع والأعمال الخيرية، كما حصلت على الميدالية الأمنية الأسترالية المرموقة.