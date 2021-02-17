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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة ملوى يتدخل لحل مشكلة أرتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية العرين القبلى

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:19 م
رئيس مدينة ملوى
رئيس مدينة ملوى
المنيا ـ على حسين
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قام اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، بالتدخل لحل شكوى أهالي قرية العرين القبلي من تسرب المياه للمنازل والشوارع؛ نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، حيث انتقل للقرية وقرر الدفع بسيارات الكسح لشفط وتجفيف المنطقة من المياه كحل عاجل.

كان أهالي قرية العرين القبلي التابعة لمجلس قروي دروة قد تقدموا بشكوى من وجود تسريب للمياه داخل عدد من الشوارع والمنازل بالقرية.

انتقل رئيس المركز إلى مكان الواقعة، برفقة مدحت شندي رئيس القرية، وعلى عبدالمنعم سكرتير القرية، والأجهزة التنفيذية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات العملية والسريعة لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، وتم الدفع بسيارات الكسح لشفط وتجفيف المنطقة من المياه كحل عاجل.

وكلف رئيس مركز ومدينة ملوي مسئولي شركة مياه الشرب بعمل جسات في مناطق متفرقة بالمنطقة لمعرفة سبب تسريب المياه، مع أخذ عينات من المياه لمعرفة سبب ارتفاع منسوب المياه إذا كانت من توصيلات المياه أو من المياه الجوفية، كما قامت الإدارة الصحية برش المنطقة بمعرفة وحدة مكافحة ناقلات الأمراض كإجراء وقائي حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة ملوي، أن هناك توجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم بأسرع طريقة ممكنة، وضرورة التواجد على أرض الواقع والتواصل الدائم مع المواطنين.
رئيس مدينة ملوى
رئيس مدينة ملوى
رئيس مدينة ملوى
رئيس مدينة ملوى
رئيس مدينة ملوى
رئيس مدينة ملوى

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