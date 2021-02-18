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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحداث مسلسل «الاختيار 2» والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان 2021

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:31 ص
مسلسل الاختيار 2
مسلسل الاختيار 2
حسن أمين
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يواصل فريق عمل وصناع مسلسل «الاختيار 2» بطولة النجمين كريم عبد العزيز، والنجم أحمد مكي، تصوير أحداث مسلسل «الاختبار 2»، والذي من المفترض عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل 2021.

أحداث مسلسل «الاختيار 2»

يناقش الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» قصة كفاح رجال الشرطة المصرية من بطولات وتضحيات في سبيل أمن وأمان الوطن، وتضحياتهم بأروحاهم من أجل الحفاظ على أرواح الشعب المصري وجمهورية مصر العربية.

طرح بوستر مسلسل «الاختبار 2» الدعائي 

وطرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدراة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الدعائي والتشويقي الأول للجزء الثاني من مسلسل «الاختيار 2»، وتصدر البوستر الدعائي كل من النجمين كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وهما يرتديان زي الشرطة المصرية.

القنوات الناقلة لمسلسل «الاختيار 2»

ومن المقرر عرض مسلسل «الاختيار 2» على مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما إنه من المفترض عرضه على قنوات ON الفضائية وON دراما على غرار الجزء الأول والذي عرض في شهر رمضان الماضي على مجموعة قنوات أون الفضائية.

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ويشارك في بطولته مسلسل «الاختيار 2» عدد كبير من النجوم من بينهم الفنان إياد نصار، والفنانة إنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادي الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، ورياض الخولي.

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مسلسل «الاختيار 2» من تأليف المؤلف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، والذي تولى إخراج الجزء الأول من العمل أيضًا، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

ويستمر المخرج بيتر ميمي تصوير مشاهد وأحداث العمل في مناطق متفرقة بين القاهرة والجيزة، حيث صور بعض المشاهد في منطقة نزلة السمان بالجيزة وكرداسة ومدينة الإنتاج الإعلامي وبعض شوارع القاهرة الكبرى.

ويعد مسلسل «الاختيار 2» الأضخم إنتجايًا في مسلسلات شهر رمضان المقبل، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، والذي خاض بطولته النجم أمير كرارة، والذي جسد خلاله شخصية الشهيد أحمد منسى.

أحداث مسلسل «الاختيار» الجزء الأول

وشهد الجزء الأول من مسلسل «الاختيار» تجسيد بطولات رجال الكتيبة 103 الذين استشهدوا فى كمين البرث عام 2017 عقب هجوم إرهابي، بالإضافة إلى مسيرة حياة الإرهابي هشام عشماوي وخيانته للجيش المصري حتى أن نال عقابه بمعاقبته بالإعدام شنقا.

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