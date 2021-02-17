خبير اقتصادى: تصفية الشركات الخاسرة يأتى لاستحالة تطويرها

أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن قرارات تصفية الشركات الخاسرة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تأتي لاستحالة تطويرها أو تحويل نزيف خسائرها إلى مكسب.وأضاف «جاب الله»، في تصريحات صحفية له، أنه على مستوى العالم لا توجد شركات تستمر للأبد، حيث أن الشركات تمر منذ بداية تأسيسها بمراحل قوة وضعف، وفي بعض الأحيان يكون من اللازم إغلاقها.وأشار «جاب الله»، إل أن وزارة قطاع الأعمال تمكنت من البدء في تطوير العديد من الشركات والمصانع القابلة للتطوير، ولم يتم تصفية سوى 3 شركات فقط لا يمكن تطويرها ولا يمكن تحمل نزيف خسائرها، من أصل 120 شركة، مما يؤكد أن الدولة المصرية لا تنتهج منهج تصفية الشركات كما يزعم البعض.