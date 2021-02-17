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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أمهات مصر» يستعرض بعض التحفظات على جدول الصفين الأول والثاني الثانوي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:15 م
عبير أحمد
عبير أحمد
ريم محمود
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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الثانوي جيدة، ولكن هناك بعض التحفظات عليها من جانب أولياء الأمور.

وأضافت أحمد، في تصريحات صحفية، أن تحفظات أولياء الأمور تضمنت قلة الوقت المخصص لزمن الامتحان والذي يضيع ربعه في تسليم أوراق الأسئلة وتوزيع الطلاب واللجان، فضلا عن وجود امتحان مثل اللغة العربية والرياضيات في يوم واحد، وتخصيص 45 دقيقة فقط لمادة الكيمياء ومادة الفيزياء، وغيرها.

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات علي صفحة اتحاد أمهات مصر عبر فيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "طب ينفع امتحن في ساعة مادة زي الكيميا والفيزيا، ولا العربي اللي في ساعة ونص، هو ليه مصممين يحبطو العيال، يا وزير التعليم انت بتتعامل مع أطفال، ولا الخبراء اللي مع حضرتك مخدوش بالهم من الوقت بجد حرام".

وأضافت ولي أمر أخرى: "طب حضرتك أخدتي بالك إن العربي والرياضة في يوم واحد، اللغة التانية والميكانيكا كل مادة في يوم لوحدهم، مش قادرة أفهم بجد"، وتابعت أخرى: "المشكلة إن الساعة دي بتضيع في تنظيم اللجنة، هو فيه إيه بجد، ليه مصممين يعاقبو طلبة ثانوي، ليه التعنت دا لصالح مين أخرج طالب ناقم، إحنا لا معترضين على تطوير ولا على نظام امتحان، بس مجرد إدى الطلبة وقت يعرفو يحلو فيه".

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