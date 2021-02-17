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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يستمر في التداول أعلى 60 دولار للبرميل للجلسة الثانية على التوالي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:13 م
النفط
النفط
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ارتفعت أسعار النفط، في ختام جلسة تعاملات، الأربعاء، لتستمر في التداول أعلى 60 دولارًا للبرميل للجلسة الثانية على التوالي، وذلك بدعم استمرار توقف الإنتاج ومحطات تكرير النفط في تكساس بسبب الأوضاع الجوية.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بمقدار 1.09 دولار، بنسبة 1.8%، لتتداول عند مستوى 61.14 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت أعلى 60 دولارًا للبرميل لليوم الأول منذ يناير 2020، وتُسجل بذلك ثالث جلسة من المكاسب المتتالية.

وسجلت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل بمقدار 99 سنتًا، بنسبة 1.6%، لتتداول عند مستوى 64.34 دولار للبرميل.

وأوضح محللون في "كوميرز بنك" الألماني أن إغلاق محطات تكرير النفط دفعت خام غرب تكساس الوسيط إلى حالة يكون فيها السعر الآجل للنفط أعلى من السعر الفوري المتوقع للعقد عند الاستحقاق لأول مرة منذ أكثر من سبعة أشهر.

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