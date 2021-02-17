شيخ الأزهر: تنظيم الأسرة حلال وجائز شرعا

أجاب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، على الرئيس عبد الفتاح السيسى، من قبل سنوات، عند سؤاله عن مدى مشروعية تنظيم الأسرة، للقضاء على الخلاف حول تلك الإشكالية بناءً على القرآن والسنة وأكد أنه حلال وليس هناك حرمة في الأمر.وأعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، موقف الأزهر الشريف صراحة، فى كلمته مؤتمر القومى للسكان عام 2017، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن القضية السكانية فى وقت لم تكن فيه زيادة سكانية، وأجاز العزل بين الزوجين بالاتفاق فيما بينهما، موضحا أن تنظيم الأسرة جائز شريطة الاتفاق بين الرجل والمرأة.وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أنه لا بد من تكاتف المجتمع للقضاء على تلك المفاهيم المغلوطة حول القضية السكانية لكى يستفيد الجميع من جهود التنمية، قائلا إن الزيادة السكانية عبء على موارد الدولة وانطلاقها للتنمية، مستنكرا الأصوات التى تعارض تنظيم الأسرة.