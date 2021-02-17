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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7651 إجمالي إصابات كورونا في تونس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:11 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و651 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 787 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 225 ألفًا و116 حالة، موضحة أنه تم تسجيل شفاء 922 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و829 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 288 حالة، إلى جانب 113 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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