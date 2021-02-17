«فريق العمل التطوعى» يفوز بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد

أعلن الاتحاد العربي للتطوع عن أسماء الفائزين في النسخة الثالثة من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي، والتي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع، بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، وبرعاية جامعة الدول العربية بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع في الخامس من ديسمبر من كل عام.وكانت مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية أطلقت قلادتها لأفضل عمل تطوعي في نسختها الثالثة، والتي اشتملت هذا العام على مستوى العالم، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، وتأتي هذه النسخة من القلادة برعاية جامعة الدول العربية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في مصر، وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية، كحكمين من مختلف الجهات والدول، وفي النهاية تم عمل ترشيحات لعدد من المشاريع وفرز المشاريع التي حصلت على أعلى الدرجات من قبل فريق التحكيم، علما بأن بعض المشاريع حازت على نقاط متشابهة، وبعد المراجعة قررت اللجنة أن يكون هناك مكرر في بعض المجالات.وتوزعت جوائز المسابقة على ستة مجالات، وهي البيئة والمياه، والتعليم، والتراث والثقافة والفنون، والتمكين الاقتصادي، والصحة، والتسويق والإعلام الاجتماعي.وفي مجال التسويق والإعلام الاجتماعي، فقد فاز من المنظمات مبادرة منصة التطوع من السودان وفائز مكرر Bevol International Platform من فرنسا، ومن الفرق والأفراد فاز فريق "ذي الأيدي التطوعي" من العراق بمشروع كلنا سند وفائز مكرر Dr. Mostafa Elsayed Sherbiny Elsayed، ومن مصر بمشروع Sustainable Development newspaper، ومن الحكومي والتجاري فازت كلية المجتمع بجامعة الملك سعود السعودية بمشروع مبادرة مجتمع.وكانت المسابقة اشترطت على المتقدمين والمشاركين فيها أن تكون المنظمات والمؤسسات غير الربحية والفرق التطوعية مسجلة لدى جهة الاختصاص في الدولة التي تمارس بها النشاط، ولا يجوز التقدم بأكثر من ترشيح من الجهة، وأن القيمة النقدية المقدمة للفائزين توجه لدعم الأنشطة التطوعية وأن يكون المشروع تطوعيًا ومتوافقًا مع خطط ومعايير التنمية المستدامة، وأن تكون الأعمال التطوعية مرخصة من قبل الجهات المختصة.كما يشترط ألا يحتوي المشروع ومرفقاته على أي معلومات مخالفة للقيم الأخلاقية المتعارف عليها وقوانين الدولة، ولا تعاد المواد التي يتم تقديمها للمشاركة في القلادة في جميع الأحوال، ويمكن للجمعيات والمؤسسات الأهلية والفرق التطوعية الرسمية والأفراد التقديم لجائزة القلادة.وقال الدكتور مصطفي الشربيني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فريق العمل التطوعي وأحد الفائزين بالجائزة، إننا نهدي الجائزة لفريق عمل المشروع الفائز "جريدة اخبار التنمية المستدامة"، بشكل خاص ولجميع المصريين، بشكل عام، على الفوز بجائزة قلادة الأمير محمد بن فهد العالمية في التسويق والإعلام لعام 2021 عن جريدة أخبار التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذه الجائزة تمنح برعاية جامعة الدولة العربية واثنين من المحكمين الأساسيين هم مكتب الأمم المتحدة للمتطوعين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب الدول العربية.وتمنح الجائزة في ٦ مجالات بقيمة ١٠٠٠٠ دولار للفردي، و٢٠٠٠٠ دولار للمنظمة التعليم والصحة والثقافة والفنون والبيئة والاقتصاد والإعلام والتسويق.