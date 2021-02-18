تلميذ «الأستاذ» يكشف الجنود المجهولين في حياة هيكل

جيهان عطية



مايسة الجمل:



جيهان عبد السلام:



إيناس طه:



حسن ساتي:



تحل اليوم الذكرى الخامسة لرحيل «الأستاذ» محمد حسنين هيكل، صاحب أشهر عمود صحفي، ورئيس تحرير الأهرام وأحد أبرز وأهم صحفيي العالم العربي.«الدستور» تواصلت مع الباحث خالد عبد الهادي أحد أبرز المقربين لـ«الأستاذ» في السنوات الأخيرة قبل رحيله والذي كشف عن الجنود المجهولون في حياة رفاق الرحلة، وأيضًا مخزون أسرار «الجورنالجي».يقول خالد عبد الهادي:"في سبتمبر 1984 كان جدي لأمي، الدكتور مدحت البيطار، هو أحد المؤسسين الثلاثة لحزب البعث العربي (مع رفيقيه ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار)، أول من نبهني «بصراحة» لمطالعة ومتابعة محمد حسنين هيكل.أضاف عبدالهادي:"بالفعل بدأت بكتابه المثير للجدل "خريف الغضب"، حتى جمعت كل كتبه (59 كتابًا)، والكتب التي حوت أبحاثه في الندوات أو مقالات لمناسبات معينة (25 كتابًا)، وكذلك المقدمات التي كتبها (56 كتابًا)، وكذلك كتب حوت حوارات معه (22 كتابًا)، ناهيك عن عشرات الكتب التي تناولت حياته ومواقفه الصحفية والسياسية.ويلفت صاحب كتاب "علامات على طريق طويل.. هيكل لمحات إنسانية" "سعيت للاجتماع مع من بعض من اقتربوا منه: إبراهيم نافع، إحسان بكر، أحمد حمروش، توفيق أبو بكر، جمال الغيطاني، جميل عارف، حسين عبد الرازق، رمسيس زخاري، سامي هاشم، السيد ياسين، صلاح الدين حافظ، صلاح عيسى، عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، عبد العظيم أنيس، عبد الله إمام، عبد الوهاب المسيري، عبد الوهاب مطاوع، فاروق شوشة، محمود أمين العالم، محمود السعدني، نجيب محفوظ، ويوسف شاهين، وغيرهم.تحدثت هاتفيًا مع البروفيسور إدوارد سعيد في نيويورك، وروزماري سعيد زحلان في لندن (شقيقة إدوارد) وراسلت كثيرين عبر البريد الإلكتروني كتشارلز ريتشاردز (الصحفي البريطاني)، وإدوارد شيهان (الكاتب الأمريكي الذي عمل مراسلًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الوسطى لعدة صحف ومجلات)، ونعوم تشومسكي (اللغوي والفيلسوف والناشط السياسي الأمريكي)، وكاريل ميرفي (المراسلة لفترة طويلة لصحيفة "واشنطن بوست")، وكاي بيرد (المؤلف الأمريكي المتخصص بالسير الشخصية).يشير خالد: "اقتربت من الدائرة الضيقة من الأستاذ ممَن عملوا معه في مكتبه بعد خروجه من الأهرام، وتمنيت لو شاءت الأقدار أن التقي بالسيدة نوال المحلاوي التي عملت معه كمديرة مكتبه خلال إدارته للصحيفة العريقة، لكن إصابتها بالمرض الخبيث ومعاناتها منه حتى رحلت في أغسطس 1999 حالت دون ذلك.يستطرد "كان أول مَن تكلمت معه والتقيت به، هو مدير مكتبه منذ خروجه من الأهرام إلى سبتمبر 2001 منير عساف، وأزعم أنني تكلمت عشرات الساعات وقمت بعدة مقابلات وهو مَن أصول لبنانية، فعائلته كانت ضمن الشوام الذين هاجروا إلى القاهرة في نهايات القرن التاسع عشر وجذوره تعود لمدينة جزين الجنوبية - وينتمي للطائفة المارونية، وكان يحلو للصحفي سمير صبحي أن يطلق عليه "كاتم الأسرار".يشير عبد الهادي إلى أن "علاقتي به استمرت حتى لحظة رحيله عن دنيانا، فقد كنت مدينا له، كونه مهّد لي السبيل لأول لقاء لي مع الأستاذ مساء الثلاثاء 21 يونيو 1994، ولا شك أنه سرد لي بعض المواقف والأحداث التي شاهدها خلال مسيرته الطويلة في مكتب الأستاذ هيكل.يؤكد خالد عبد الهادي أن ثمة أشخاص مجهولين في حياة هيكل لا يعرف طبيعة علاقتهم بالأستاذ إلا هؤلاء الذين اقتربوا منه وهم:عن مديرة مكتب هيكل السيدة جيهان عطية، يشير خالد عبد الهادي إلى هناك نقاط التقاء كثيرة، فضلًا عن أن تقدير وحب الأستاذ يجمعنا، فهي من مواليد الكويت (مثلي)، وأيضًا من مواليد برج العقرب (مثلي).وكان يحلو للأستاذ عبد الوهاب مطاوع أن يداعبني قائلًا: "هناك الكثير من العقارب تدور في فلك هيكل، ابنه الأكبر علي، ومديرة مكتبه جيهان عطية وأنا وأنت وأحمد بهجت، كان هيكل قد التحق بالجامعة الأمريكية في القاهرة قسم المجتمع المصري للعام الدراسي 78 - 79 وقام الدكتور سعد الدين إبراهيم والدكتور السيد ياسين بتدريسه المادة.بعد خروج الأستاذ هيكل من السجن، طلب من سعد الدين أن يزوده بمساعدين في مكتبه، للانتقال من مرحلة الكتابة الصحفية الأسبوعية، إلى كتابة كتب تتناول تاريخ المنطقة، وهو ما يتطلب كتابة أكاديمية.بالفعل رشح له جيهان عطية، وقد رفضت في البداية، لكن سعد الدين أقنعها أن تعتذر من الأستاذ مباشرة، وذهب للمكتب، وبدلًا من أن تعتذر عن العمل مع هيكل وجدت نفسها توافق على العمل معه.هى ابنة الدكتور يحيى الجمل، وظروف عملها مشابهة لظروف جيهان عطية، إلا أنها لم تستمر بالعمل في مكتب الأستاذ طويلًا، فهي دكتورة علم اجتماع في الجامعة الأمريكية ولها مؤلف مهم بعنوان "النخبة السياسية في مصر: دراسة حالة للنخبة الوزارية".مهمتها البحث في المواضيع السياسية والاستراتيجية والتاريخية، التي يهتم بها الأستاذ هيكل.هى ابنة صديقه الذي رافقه في الأهرام ممدوح طه، وكانت مهمتها إعداد كتب الأستاذ هيكل للطباعة.مريم نادر وهى أيضا، تقوم بأعمال البحث.وهو من النوبة ويعمل مع الأستاذ هيكل منذ خمسينيات القرن الماضي كسائق خاص له، وعندما خرج الأستاذ من الأهرام آثر حسن ساتي الخروج معه، مضحّيًا بكل امتيازاته مفضلًا صُحبة الأستاذ، وقصته مع هيكل قصة وفاء نادرة.وحكي لي الأستاذ موقف طريف جرى بينه وبين ساتي:"ريتشارد نيكسون يصل للقاهرة في أول زيارة لرئيس أمريكي لمصر بعد ثورة 23 يوليو، رافقه قطعة من الأسطول الأمريكي السادس لزيارة مصر في مطلع عصر العلاقات الخاصة مع أمريكا، وراح البحارة يقدمون لكل من يقابلونهم في الموانئ المصرية هدايا من شرائح الديكة الرومية المعلبة.امتلأت البلد بحكاية "الأمريكان قادمون لمصر ويوزعون على الناس الديوك الرومي!!"، وجاء حسن ساتي وسألني:"هل صحيح أن نيكسون يوزع هدايا على المصريين؟" وكان ساتي جادًا فقلت له مداعبًا: "ربما أرسل نيكسون هديته إليك لكن البواب لم يسلمها لك!!" ونزل ساتي بالفعل إلى البواب وتشاجر معه خشية أن يكون قد استولى على هدية نيكسون!