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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفينة الحربية الأمريكية «يو إس إس هيرشل» تصل كينيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:16 م
السفينة الحربية الأمريكية
السفينة الحربية الأمريكية
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استقبل ميناء مومباسا الكيني السفينة الحربية الأمريكية العملاقة "يو إس إس هيرشيل" بهدف تعزيز الأمن البحري والاستقرار في منطقة شرق إفريقيا، فيما تعد أول سفينة حربية أمريكية ترسو في كينيا منذ 14 عامًا.

وذكر بيان لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في نيروبي أنه كان في استقبال السفينة الحربية الأمريكية في ميناء مومباسا، سكرتيرة مجلس الوزراء الكيني للدفاع مونيكا جوما.

من جهته، قال القبطان جين بلاك نائب مدير السفينة "يو إس إس هيرشل وودي ويليامز" إن كينيا تعتبر شريكًا استراتيجيًا وتمثل أولوية للولايات المتحدة، كما أنها ستظل جزءًا لا يتجزأ من تحالف ناجح بين الولايات المتحدة وإفريقيا.

ومن المقرر أن تدعم السفينة، خلال فترة بقائها، في الساحل الشرقي لإفريقيا مهام وعمليات التعاون الأمني في القارة الإفريقية وحولها، إذ يبرز نشرها التزام واشنطن تجاه الدول الإفريقية من خلال التدريب على التشغيل البيني والأمن البحري والسلامة للسماح بحرية الملاحة في المنطقة.

ويمكن استخدام السفينة البحرية "يو إس إس هيرشل وودي ويليامز"، التي يبلغ طولها 230 مترًا، في مجموعة واسعة من العمليات العسكرية، حيث إنها تعمل كقاعدة بحرية متحركة لدعم العمليات العسكرية.

ومنذ عام 2003، زودت وزارة الدفاع الأمريكية قوات البحرية الكينية بأكثر من 161 مليون دولار من المساعدات في صورة معدات وتدريب على المعدات، فضلا عن 3 ملايين دولار للتطوير المهني وأكثر من مليون دولار لصيانة المعدات البحرية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكملت في عام 2018 أكبر برنامج لها للتعاون البحري في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء وقامت خلاله بالتبرع بـ 10 زوارق دورية بحرية من طراز "Metal Shark"، مما عزز قدرات البحرية الكينية.

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