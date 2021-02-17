17041 إجمالى إصابات كورونا فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية الأربعاء تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية بعد إجراء 1290 فحصًا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية ظهور الوباء بها إلى 17041.وذكر بيان للوزارة أنه تم تعافي 19 مصابا بالفيروس خلال الـ(24) ساعة الماضية ليصل إجمالي المتعافين إلى 16315، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 432.