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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«استمرت لأكثر من ساعة».. بايدن يجرى أول اتصال بنتنياهو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:20 م
بايدن
بايدن
سارة الشلقاني
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أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ قليل، اتصالًا هاتفيًا مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

وناقش نتنياهو مع الرئيس الأمريكي الملف الإيراني وتعزيز التطبيع واتفاقات السلام في المنطقة، وباقي الملفات الهامة بمنطقة الشرق الأوسط، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

واستمرت المحادثة بين نتنياهو وبايدن لأكثر من ساعة، وشملت التأكيد على استمرار تعزيز التحالف القوي بين واشنطن وتل أبيب.

‏وأشار نتنياهو وبايدن إلى العلاقة الشخصية التي تجمعهما، والتي تستمر منذ سنوات عديدة واتفقا على مواصلة الحوار بينهما.

وهنأ بايدن، نتنياهو على طريقته في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتبادل معه الآراء حول سبل التعامل مع الجائحة.

وكانت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت، أمس الثلاثاء، إن أولى المحادثات الهاتفية التي سيجريها بايدن، مع قادة منطقة الشرق المتوسط، ستكون مع نتنياهو.

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض، بعد الجدل الذي أثير حول عدم تواصل بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ إعلان فوزه بالانتخابات الأمريكية، ودخوله البيت الأبيض رسميًا، وسط التوترات بين الجانبين بسبب الموقف تجاه إيران.

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