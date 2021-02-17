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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون: غير مقبول حرمان إفريقيا من وصول لقاحات كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:22 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
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رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع قادة أفارقة، أنه "من غير المبرر والمقبول" بطء إطلاق حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في إفريقيا، ضحية انعدام المساواة بين الدول الفقيرة والغنية للحصول على اللقاحات.

وقال ماكرون: "علينا معالجة انعدام المساواة الصارخ"، وضم المؤتمر كلًا من رؤساء مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسنغال ماكي سال وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا وجمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيديكي وجزر القمر غزالي عثماني ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد وجون نكينغاسونغ مدير المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الاجتماع يرمي الى "تحديد محاور التحرك التي تحظى بالأولوية" للدول الإفريقية "لإيصال صوتها" إلى مؤتمر قادة مجموعة السبع الذي يقام الجمعة عبر الفيديو ويخصص جزئيًا للأزمة.

وأضاف ماكرون: "بطء حملة التلقيح في الدول الفقيرة وخصوصا في إفريقيا غير مبرر وغير مقبول"، موضحا "نحن في محطة مفصلية إذا أردنا التصرف بشكل أكثر فعالية".

وتابع: "الأخلاق والمصالح تتطلب ذلك وإذا لم نستأصل هذا الفيروس في جميع أنحاء العالم سيستمر في التفشي والتحور".

واستكمل أن هذا الوضع يعود إلى التأخر في إنتاج اللقاح عالميًا وتوزيعه، والأولوية هي لـ"زيادة القدرات الإنتاجية" في إفريقيا استنادا إلى "النموذج الهندي"، وأيضا "فرض على الصناعيين شفافية بشأن سعر اللقاح". فمن غير المقبول بأن تشتري بعض الدول الإفريقية اللقاح بسعر أعلى من البلدان الغربية.

واقترح أن تتفق مجموعة السبع على منح "تفويض مشترك" لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية لـ"إزالة العقبات" للحصول على اللقاح.

وشارك ماكرون في الأيام الماضية في عدة اجتماعات في هذا الخصوص مع المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس ومؤسسة بيل وميليندا غيتس. والآلية التي أطلقتها الأمم المتحدة بدعم دول عدة ترمي لتسهيل حصول الجميع على العلاجات من خلال برنامج "كوفاكس" وتوزيع ما لا يقل عن ملياري جرعة لقاح في 100 دولة ناشئة.

ونهاية 2020 اعتبر ماكرون أن توزيع اللقاح بعدل في العالم سيكون "اختبارا جيدا جدا" لـ"تعددية جديدة" معلنا عن تخوفه من أن تعتمد بعض الدول "دبلوماسية اللقاح". وتلقت دول إفريقية عدة في الفترة الأخيرة أولى جرعات اللقاح المقدمة من الصين.

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