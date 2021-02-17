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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يكشف سبب تخصيص ساعة استراحة في امتحانات الأول والثاني الثانوي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:41 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تعليق أحد أولياء الأمور بعد اعتراضه على تخصيص ساعة استراحة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

قالت مني أبو غالي ولية أمر أحد الطلاب في تعليق على الصفحة الرسمية لوزير التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من فضلك دكتور طارق فترة الاستراحة بين المادة والتانية كبير وده هيعمل مشكلة بين الطلبة بسبب التجمعات وهنا ممكن يحصل عدوى وانتشارها لا سمح الله. أرجوا إعادة النظر في الجداول ونعلم أن حضرتك يهمك مصلحة الطالب شكرا لحضرتك".

من جانبه، أكد وزير التعليم أن هناك أمور فنية وتقنية وإدارية تتطلب هذا الوقت، مطالبا بتوجيه الطلاب بمراعاة لبس الكمامة والتواجد في أماكن مفتوحة.

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي في الفترة من ٢٧ فبراير حتى 11 مارس ٢٠٢١ إلكترونيا بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقى للباقي بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.

ومن المقرر أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من مارس وحتى مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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