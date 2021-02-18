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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار سيارات النصر الكهربائية

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:36 ص
السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية
أسامة الشندويلي
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نستعرض لكم فى هذا التقرير أسعار سيارات النصر الكهربائية، خاصة سعر السيارة الكهربائية نصر e70 بعد التخفيض، حيث تطرح الحكومة عبر وزارة قطاع الأعمال العام السيارة الكهربائية نصرe70، في إطار خطتها لتحفيز المشترين، حيث قدمت الحكومة دعما لشراء سيارة النصر الكهربائية التي يتم إنتاجها للمرة الأولى في مصر عبر شركة النصر للسيارات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

سعر السيارة الكهربائية النصر e70 بعد التخفيض

وبلغ سعر السيارة الكهربائية النصر e70 حوالي ٣٢٠ ألف جنيه للملاكي كأقصى سعر، بينما يبلغ السعر للسيارات التي ستعمل بنظام التاكسي نحو ٣٠٠ ألف جنيه، وفقا لتصريحات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق وبيانات الوزارة الرسمية.

٣٦٠ ألف جنيه سعر السيارة قبل الخصم

وبلغ سعر السيارة الكهربائية النصر e70 نحو ٣٦٠ ألف جنيه كسعر رسمي بدون دعم، إلا أن الحكومة اعتمدت محفزات لنجاح تصنيع السيارة الكهربائية في شركة النصر للسيارات بتقديم خصم يصل إلى أكثر من 50 ألف جنيه لسائقي التاكسي والعاملين على سيارات أوبر، في إطار توفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع.

المشروع ضمن برنامج تمويلي

ويدخل مشروع صناعة النصر للسيارات ضمن البرنامج التمويلي لسائقي التاكسي، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لمجلس الوزراء، حيث تصل مدة البرنامج التمويلي إلى ٧ سنوات.

نهاية ٢٠٢١ بدء الإنتاج الرسمي

ووفقا لما أعلن عنه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق فإن نهاية العام الجاري عام ٢٠٢١ سيشهد بدء الإنتاج الرسمي للسيارة الكهربائية في مصنع النصر للسيارات بمنطقة حلوان عقب توقيع بروتوكول تعاون على التصنيع مع شريك صيني وذلك بسبب نجاح الصين في تصنيع السيارة الكهربائية.

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موعد طرح السيارة الكهربائية في الأسواق 

ومن المقرر أن يتم طرح السيارة الكهربائية التي ستنتجها شركة النصر للسيارات في الأسواق مطلع عام ٢٠٢٢، حيث يشهد هذا العام ظهور أول سيارة كهربائية بإنتاج مصري بنسبة مكون محلي ٥٠%، وذلك بناء على توجيهات رئاسية بشأن توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث يحظي المشروع باهتمام كبير للغاية من جانب القيادة السياسية في مصر، وتتعاون فيه عدة جهات حكومية للتغلب على التحديات التي تواجهها، حيث تم التعاون مع وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والصناعة والداخلية.

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