أسعار سيارات النصر الكهربائية
الخميس 18/فبراير/2021 - 06:36 ص
أسامة الشندويليطباعة
نستعرض لكم فى هذا التقرير أسعار سيارات النصر الكهربائية، خاصة سعر السيارة الكهربائية نصر e70 بعد التخفيض، حيث تطرح الحكومة عبر وزارة قطاع الأعمال العام السيارة الكهربائية نصرe70، في إطار خطتها لتحفيز المشترين، حيث قدمت الحكومة دعما لشراء سيارة النصر الكهربائية التي يتم إنتاجها للمرة الأولى في مصر عبر شركة النصر للسيارات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
المشروع ضمن برنامج تمويلي
ويدخل مشروع صناعة النصر للسيارات ضمن البرنامج التمويلي لسائقي التاكسي، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لمجلس الوزراء، حيث تصل مدة البرنامج التمويلي إلى ٧ سنوات.
نهاية ٢٠٢١ بدء الإنتاج الرسمي
ووفقا لما أعلن عنه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق فإن نهاية العام الجاري عام ٢٠٢١ سيشهد بدء الإنتاج الرسمي للسيارة الكهربائية في مصنع النصر للسيارات بمنطقة حلوان عقب توقيع بروتوكول تعاون على التصنيع مع شريك صيني وذلك بسبب نجاح الصين في تصنيع السيارة الكهربائية.
سعر السيارة الكهربائية النصر e70 بعد التخفيض
وبلغ سعر السيارة الكهربائية النصر e70 حوالي ٣٢٠ ألف جنيه للملاكي كأقصى سعر، بينما يبلغ السعر للسيارات التي ستعمل بنظام التاكسي نحو ٣٠٠ ألف جنيه، وفقا لتصريحات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق وبيانات الوزارة الرسمية.
٣٦٠ ألف جنيه سعر السيارة قبل الخصموبلغ سعر السيارة الكهربائية النصر e70 نحو ٣٦٠ ألف جنيه كسعر رسمي بدون دعم، إلا أن الحكومة اعتمدت محفزات لنجاح تصنيع السيارة الكهربائية في شركة النصر للسيارات بتقديم خصم يصل إلى أكثر من 50 ألف جنيه لسائقي التاكسي والعاملين على سيارات أوبر، في إطار توفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع.
المشروع ضمن برنامج تمويلي
ويدخل مشروع صناعة النصر للسيارات ضمن البرنامج التمويلي لسائقي التاكسي، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لمجلس الوزراء، حيث تصل مدة البرنامج التمويلي إلى ٧ سنوات.
نهاية ٢٠٢١ بدء الإنتاج الرسمي
ووفقا لما أعلن عنه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق فإن نهاية العام الجاري عام ٢٠٢١ سيشهد بدء الإنتاج الرسمي للسيارة الكهربائية في مصنع النصر للسيارات بمنطقة حلوان عقب توقيع بروتوكول تعاون على التصنيع مع شريك صيني وذلك بسبب نجاح الصين في تصنيع السيارة الكهربائية.