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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا الصحة والإعلام بالسودان يؤديان القسم أمام رئيس مجلس السيادة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:38 م
الدكتور عمر محمد
الدكتور عمر محمد النجيب وزير الصحة السوداني
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أدى الدكتور عمر محمد النجيب وزير الصحة السوداني الجديد، وحمزة بلول الأمير وزير الثقافة والإعلام، اليوم الأربعاء، القسم الدستوري، أمام رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ورئيس القضاء نعمات عبدالله محمد خير، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.

وقال وزير الصحة السوداني الدكتور عمر النجيب، في تصريح صحفي، عقب مراسم أداء القسم، إنه يتحمل أعباء وزارة الصحة فى توقيت دقيق من عمر الثورة، موضحا أن الصحة تمثل عماد التنمية بالبلاد، وأن قضاياها متعددة ومتشعبة خاصة فى هذا الوقت الذي تمر فيه البلاد بجائحة كورونا.

وأضاف أن وزارته ستولي اهتماما خاصا بمكافحة جائحة كورونا، مشيرا إلى ضرورة توفير اللقاح وزيادة طاقة الفحص وحماية الكوادر الصحية العاملة في هذا المجال حتى تتمكن من تقديم خدمة آمنة للمواطنين.

وأكد وزير الصحة بذل الجهود لتأهيل أقسام الطوارئ بمستشفيات البلاد وتوفير الرعاية الصحية الأولية التي تمثل العمود الفقري للعملية الصحية، فضلا عن العمل مع الجهات المختصة لسن التشريعات القانونية التي تكفل للمواطن الحق في الصحة والعلاج.

من جانبه، أعلن وزير الثقافة والإعلام السوداني حمزة الأمير، التزامه بخدمة الشعب والعمل على إنجاح برامج الفترة الانتقالية، مؤكدا استعداده لبذل أقصى ما يمكن لتفجير الطاقات التى تتمتع بها البلاد.

وتعهد بالتعاون مع مؤسسات الدولة والاعلاميين والمثقفين لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر وتنفيذ برامج حكومة الفترة الانتقالية وذلك للعبور بالبلاد إلى رحاب التحول الديمقراطي.

وأكد استعداده للتعاون مع الصحافة الحرة حتى تؤدي رسالتها ودورها كرقيب على السلطة ومعبرة عن المواطنين، لافتا إلى أن وزارته ستولي اهتماما خاصا بالآثار السودانية والمعالم السياحية التى كانت على هامش اهتمامات الدولة فى السابق.

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