زيمبابوى تسعى لشراء 1.3 مليون جرعة لقاح كورونا من الصين

أكد وزير مالية زيمبابوى البروفيسور إمثولي نكوبي، أن بلاده تسعى لشراء 1.3 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا من الصين على المدى القصير، مشيرًا إلى "إن زيمبابوي تعطي الأولوية لإنقاذ أرواح المواطنين، وبعد ذلك تهتم بإنقاذ سبل معيشتهم".يذكر أن زيمبابوي حصلت على أول دفعة من لقاح ضد فيروس كورونا من الصين.ذكرت وزارة رعاية الصحة والطفولة في زيمبابوي، أن الدفعة تحتوي على 200 ألف جرعة لقاح "سينوفارم" تبرعت بها الصين، مشيرًا إلى أن أولوية التطعيم ستكون للعاملين في مجال الرعاية الصحية والعمال الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بالفيروس، ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والمسجونين واللاجئين بمخيمات الإيواء، ثم الأقل تعرضًا للإصابة بالفيروس حتى يتم تطعيم الجميع.قال مسئولو الصحة: أن زيمبابوي تتفاوض مع دول مختلفة من أجل الحصول على جرعات تطعيم ضد الفيروس، ومن بين هذه الدول روسيا والهند، مشيرًا إلى أن زيمبابوي تسعى لتطعيم 60% من سكان البلاد أو ما يعادل عشرة ملايين مواطن.