علماء يخطون نحو تطوير علاج دوائي لسرطان الدم النخاعي الحاد

تمكن علماء كنديون في معهد (ماك ماستر لأبحاث الخلايا الجذعية والسرطان) في كندا من تطوير فئة جديدة من العلاجات لسرطان الدم المميت (أشد أنواع السرطان فتكا)، من خلال استغلال الخلايا الجذعية فيما يتعلق بمرضى سرطان الدم النخاعي الحاد (AML)، في خطوة جديدة باتجاه تطوير علاج دوائي لعلاج سرطان الدم.ووفقا لجمعية السرطان الكندية، فإن حوالى 21% من الأشخاص المصابين بهذا النوع من السرطان الفتاك سيتمكنون من البقاء على قيد الحياة لخمس سنوات إضافية على الأقل حال إتباعهم للعلاج الجديد.وأوضح الدكتور ميك جاكسون أستاذ الكيمياء الحيوية والعلوم الطبية الحيوية في معهد (ماك ماستر لأبحاث الخلايا الجذعية والسرطان)، في سياق النتائج المنشورة بعدد فبراير من مجلة (Cell Reports) الطيبة - "لقد فهمنا بنجاح الآلية التي يستفيد المرضى من خلالها بالدواء الجديد، حيث نستخدم هذه المعلومات لتطوير صيغة جديدة منه أكثر قدرة على التحمل من جانب المريض.