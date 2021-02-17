نزوح 27 ألفا بموزمبيق بسبب الأمطار والفيضانات

أعلن عضو المجلس المحلي في موزمبيق جاسينتو لوريرو أن الأمطار الغزيرة تسببت في نزوح 27 ألف شخص من منطقة بوان الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب العاصمة البلاد مابوتو منذ الأسبوع الماضي.وقال جاسينتو - في تصريح لمحطة تلفزيونية خاصة - "إن المياه أدت لقطع جسرين على طول نهر أومبيلوزي وعدة طرق، كما غمرت مئات المنازل ودمرت الفيضانات المحاصيل".وكانت السلطات في موزمبيق قد نقلت حوالي 150 سجينًا من جينجا إلى سجن ماسيا في مقاطعة غزة، الواقعة على بعد 6396 كيلومترًا شمال العاصمة مابوتو، بعد أن تحطم ضفاف نهر ليمبوبو بسبب ارتفاع مستويات المياه على مدى ثلاثة أسابيع، بما أدى لإغراق المزارع والبنية التحتية.وتواجه موزمبيق موسم الأمطار والأعاصير، الذي يستمر عادة بين شهري أكتوبر وأبريل، حيث تهب الرياح من المحيط الهندي، وتأتي الفيضانات من الأحواض الهيدروغرافية في جنوب إفريقيا.