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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: الحرس الوطنى قدّم أكثر من 1.2 مليون جرعة لقاح للمدنيين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:03 م
لقاح
لقاح
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قال مدير العمليات المحلية وتطوير القوات بمكتب الحرس الوطني الأمريكي الجنرال ستيفن نوردهاوس، إن الحرس الوطني قدّم أكثر من 1.2 مليون لقاح مضاد لكورونا للمدنيين في إطار دعمه لجهود التوزيع في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف نوردهاوس - خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء - أن أفراد الجيش والحرس الوطني الجوي في الوقت الحالي "يقدمون في المتوسط ​​أكثر من 72 ألف لقاح يوميًا للمواطنين المحليين"، موضحًا أن الحرس الوطني لديه أكثر من 350 موقع تطعيم مدني في 42 ولاية وإقليم، كما أن هناك أعضاءً بالحرس الوطني يساعدون في جهود التطعيم داخل 33 ولاية وإقليمًا.
يذكر أن إجمالي مصابي كورونا في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 27.8 مليون شخص.

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