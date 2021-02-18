يكره «التواصل الاجتماعي» ويعيش كمليونير.. ماذا يفعل نجم هاري بوتر؟

ارتبط نجم هاري بوتر دانيال رادكليف بصورة ثابتة فى مخيلة محبي سلسلة أفلام هاري بوتر، ذلك الطفل الصغير بنظارته الطبية الدائرية وشعره الناعم كالحرير الذي يتساقط على جبهته، ليعود من جديد إلى دائرة الضوء ليحتفل بمرور 20 عامًا على هاري بوتر وسيد الخواتم، على غلاف مجلة "Empire"، ويطل على محبيه بهيئته الجديدة، وقد بدا شابا يافعا ذو قصة شعر مختلفة غير التى اعتادها جمهوره ولحية كثيفة، وملامح العمر قد ظهرت على وجهه، ولهذا نكشف فى التقرير التالي، أسرار من حياة نجم هاري بوتر، 31 عاما، الآن.





لا يحب التواصل الاجتماعي



لا يميل النجم دانيال رادكليف لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، ويرفض أن يدشن أى حساب عبر فضاء الإنترنت، فيعتبر ذلك حماية لنفسه، وقال رادكليف، في لقاء له ببرنامج "فيرست وفي فيت" على منصة "يوتيوب": "بصراحة لا أعتقد أنني قوي ذهنيا بما يكفي لهذا الأمر"، مضيفا أنه منذ سنوات اكتشف هذا العالم وقرر قراءة بعض التعليقات عن نفسه على الإنترنت ورأى الكثير من الهراء"، مضيفا أن ذلك كان أمرا سيئا له، وعبر عن شعوره هذا بأن "تويتر" وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى ما هي إلا تمديد لهذا الوقت السيئ، فهو يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بحذر، ولا يقرأ سوي الأمور اللطيفة، بحد قوله.



- يتعافى من الكحول



كشف دانيال رادكليف، فى أحد البرامج، أنه عانى من الشهرة بسبب دوره في سلسلة هاري بوتر، ما جعله لا يتمكن من ممارسة حياته الطبيعية لارتباطه في ذهن الناس بشخصية الطفل فى سلسلة أفلامه، والتي ظلت عالقة في عقول محبيه، ولكى ينسى الشهرة ويعيش كما يحلو له، صديقا جديدا حل فى حياة نجم "هاري بوتر" خلال فترة مراهقته، وهو الكحول، فاعترف دانيال بأنه كان مدمنا على شرب الكحول، ولكنه حاليا قد تعافى من هذا الأمر، مشيرا إلى أنه كان يذهب أحيانا في حالة سكر لتصوير مشاهد في "هاري بوتر"، قبل أن يعود متزنا في عام 2010، ومن ثم قرر التعافى من إدمان الكحول.



- يعيش كشاب مليونير



أضفى نجاح سلسلة أفلام هاري بوتر، أثرا على حياته بأكملها، ليس فقط كنجم مشهور، وإنما أيضا كشاب مليونير وهو بعمر صغير، ففي عام 2007، قدرت الصحافة البريطانية قيمة ثروته الصافية بمبلغ 35 مليون دولار أو أكثر، وهو بعمر لم يتجاوز 18 عاما فقط، وفى عام 2015، قدرت الصحافة ثروته بأكثر من 80 مليون دولار.

