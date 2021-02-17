آيتن عامر: الغموض وراء موافقتي على «في يوم وليلة»

قالت الفنانة آيتن عامر أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من المخرجة شيرين عادل، لتوضح لها من خلاله فكرة مسلسل "في يوم وليلة" وطبيعة الشخصية التي تجسدها خلال الأحداث،.وأضافت آيتن في تصريح لـ"الدستور"، أن المخرجة أرسلت لها في البداية ١٥ حلقة من المسلسل، أكدت أنها انتهت من قراءتها خلال ٤ ساعات فقط، لأن أحداثها مليئة بالإثارة والغموض، ما دفعها للانتهاء من القراءة في وقت قياسي، لذلك أبلغتها بموافقتها على المشاركة في المسلسل على الفور.وأكدت آيتن عامر انها تشعر بسعادة وتفاؤل كبيرين لمشاركتها في هذا العمل المميز والممتع، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور، ووعدت جمهورها بأن يشاهدوا مسلسلًا يقدم دراما اجتماعية تناقش قضايا مهمة.وكشفت آيتن عامر عن دورها في العمل قائلة: "أجسد شخصية زوجة أحمد رزق، وهى شخصية تختلف عن كل ما قدمته خلال مشواري الفني، فالزوجان يتعرضان لمواقف تنتهى بانفصالهما، ثم تتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق وغامض".وأضافت آيتن أن هذا المسلسل يعتبر التعاون الرابع مع المخرجة شيرين عادل، لذا هناك تفاهم كبير بينهم يظهر بوضوح خلال التصوير، وهو ما يشعرها بالراحة والاستمتاع، حتى إن كانت الكواليس مرهقة، أما الفنان أحمد رزق فوصفته بـ"صديق العائلة المفضل"، مشيرة إلى أنه صديق شقيقتها وفاء منذ الطفولة، مؤكدة أنها تحب التعاون معه جدًا، وتعتبره والمخرجة شيرين عادل من أقرب الزملاء إلى قلبها في الوسط الفني.