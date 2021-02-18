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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 18-2-2021

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:32 ص
مواد البناء
مواد البناء
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار مواد البناء اليوم الخميس الموافق 18-2-2021، حيث نقدم لكم تقريرًت يوميًا يحتوى على تفاصيل كافة أسعار مواد البناء فى السوق المصرى، وذلك وفقا لآخر التحديثات داخل الأسواق المصرية، وتشمل الأسعار "الحديد والأسمنت والرمل والطوب والحديد والجبس".

وشهدت أسعار مواد البناء، اليوم، استقرارًا فى السوق المحلى المصرى، على رأسها الحديد والجبس، وذلك فى الوضع الوبائي الحالى لفيروس كورونا المستجد، وتقوم الدولة المصرية بإقامة العديد من المصانع التى توفر مواد البناء فى الأسواق المصرية، لتلبية احتياجات السوق من تلك المواد، وسد أى عجز فى منتجات مواد البناء، قد يحدث فى السوق المصرى.

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 18-2-2021


استقرت أسعار مواد البناء اليوم، والتى منها الحديد والجبس، والأسمنت، ولديكم التقرير التالى عن كافة الأسعار يتضمن أهم اهتمامات القارئ المصرى على مؤشر البحث جوجل.

سعر الحديد اليوم


استقر سعر الحديد اليوم الخميس، داخل الأسواق المصرية، ويتراوح سعره بين ١٣٤٥٠ إلى ١٣٧٠٠ جنيه مصرى للطن الواحد، وذلك فى مصانع حديد المصريين، وحديد عز، وحديد العتال، وحديد عطية، وحديد بشاى، وحديد المراكبى، وحديد سرحان، وحديد المعادى، وحديد مصر ستيل.

سعر الأسمنت اليوم


كما سجلت أسعار الأسمنت اليوم، استقرارا، ليترواح سعره بين ٧٦٣ إلى ٢٥٠٠ جنيه مصري للطن، وذلك فى أسمنت أسوان، وأسمنت المخصوص، وأسمنت شورى، وأسمنت الصخرة، وأسمنت السويدى، وأسمنت حلوان، وأسمنت مصر بنى سويف، وأسمنت العسكرى، وأسمنت النصر، وأسمنت السويس.

سعر الجبس اليوم


يترواح سعر الجبس بين ٥٨٠ إلى ٦٩٠ جنيهًا مصريًا للطن الواحد، وذلك فى جبس العامرية، وجبس الدولية، وجبس المعمار، وجبس مصر سيناء، وجبس السويس.

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سعر الرمل والطوب اليوم


وبلغ سعر الرمل بين ٦٠ إلى ١٠٠ جنيه للمتر، فيما سجل سعر الطوب بين ٧٥٠ إلى ٩٥٠ جنيها للألف طوبة.

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