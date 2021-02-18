أسعار مواد البناء اليوم الخميس 18-2-2021

سعر الحديد اليوم





سعر الأسمنت اليوم

سعر الجبس اليوم





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سعر الرمل والطوب اليوم

وبلغ سعر الرمل بين ٦٠ إلى ١٠٠ جنيه للمتر، فيما سجل سعر الطوب بين ٧٥٠ إلى ٩٥٠ جنيها للألف طوبة. وبلغ سعر الرمل بين ٦٠ إلى ١٠٠ جنيه للمتر، فيما سجل سعر الطوب بين ٧٥٠ إلى ٩٥٠ جنيها للألف طوبة.

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار مواد البناء اليوم الخميس الموافق 18-2-2021، حيث نقدم لكم تقريرًت يوميًا يحتوى على تفاصيل كافة أسعار مواد البناء فى السوق المصرى، وذلك وفقا لآخر التحديثات داخل الأسواق المصرية، وتشمل الأسعار "الحديد والأسمنت والرمل والطوب والحديد والجبس".وشهدت أسعار مواد البناء، اليوم، استقرارًا فى السوق المحلى المصرى، على رأسها الحديد والجبس، وذلك فى الوضع الوبائي الحالى لفيروس كورونا المستجد، وتقوم الدولة المصرية بإقامة العديد من المصانع التى توفر مواد البناء فى الأسواق المصرية، لتلبية احتياجات السوق من تلك المواد، وسد أى عجز فى منتجات مواد البناء، قد يحدث فى السوق المصرى.استقرت أسعار مواد البناء اليوم، والتى منها الحديد والجبس، والأسمنت، ولديكم التقرير التالى عن كافة الأسعار يتضمن أهم اهتمامات القارئ المصرى على مؤشر البحث جوجل.استقر سعر الحديد اليوم الخميس، داخل الأسواق المصرية، ويتراوح سعره بين ١٣٤٥٠ إلى ١٣٧٠٠ جنيه مصرى للطن الواحد، وذلك فى مصانع حديد المصريين، وحديد عز، وحديد العتال، وحديد عطية، وحديد بشاى، وحديد المراكبى، وحديد سرحان، وحديد المعادى، وحديد مصر ستيل.كما سجلت أسعار الأسمنت اليوم، استقرارا، ليترواح سعره بين ٧٦٣ إلى ٢٥٠٠ جنيه مصري للطن، وذلك فى أسمنت أسوان، وأسمنت المخصوص، وأسمنت شورى، وأسمنت الصخرة، وأسمنت السويدى، وأسمنت حلوان، وأسمنت مصر بنى سويف، وأسمنت العسكرى، وأسمنت النصر، وأسمنت السويس.يترواح سعر الجبس بين ٥٨٠ إلى ٦٩٠ جنيهًا مصريًا للطن الواحد، وذلك فى جبس العامرية، وجبس الدولية، وجبس المعمار، وجبس مصر سيناء، وجبس السويس.