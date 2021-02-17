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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة الوادي الجديد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:27 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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انطلقت فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية بقاعة مسجد ناصر بمركز الخارجة التابع لعدد خمسين إماما بالوادي الجديد، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الوادي الجديد من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة بالوادي الجديد.

حضر افتتاح الدورة فضيلة الشيخ محمود شاهين مدير عام مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، والدكتور سري الشريف عميد كليه الآداب نائبا عن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.

وفى بداية اللقاء ثمن الدكتور سري الشريف دور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالسادة الأئمة سائلًا المولى عز وجل لهم التوفيق والعون والسداد.

كما تقدم فضيلة الشيخ محمود شاهين بالشكر والعرفان للدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور سري الشريف عميد كلية الآداب والأساتذة المحاضرين في الدورة التدريبية.

وانعقدت محاضرتان للأئمة الأولى في النحو حاضر فيها الأستاذ الدكتور السيد محمد أحمد أستاذ النحو بكلية الآداب بالجامعة والثانية في البلاغة حاضر فيها الدكتور احمد محمد الصغير أستاذ البلاغة بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد.
تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة الوادي الجديد
تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة الوادي الجديد
تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة الوادي الجديد
تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة الوادي الجديد

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