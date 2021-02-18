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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موقع وزارة التضامن الاجتماعى للتقديم فى الخدمة العامة

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:51 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
الدستور
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يتساءل الكثير عن موقع وزارة التضامن الاجتماعي والذي يقدم مزايها عديدة من بينها الخدمة العامة، وهي تعد مصوغًا أساسيًا للتعيين في الوظائف الحكومية.

وننشر خلال السطور القادمة موقع وزارة التضامن الاجتماعي خدمة عامة حرصا منا على تسهيل ووصول الخدمات والمعلومات المطلوبة للمواطنين.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي خدمة عامة

1 - تسجيل الدخول عبر رابط موقع الخدمة العامة من (هنا).
2 - الضغط على زر تقديم الخدمة العامة.
3 - تسجيل بيانات التقدم من خلال استمارة الخدمة العامة 2020.
- كتابة اسم المتقدم رباعي.
- الرقم القومي وتاريخ انتهاء سريان البطاقة.
- موقف الذكور من الخدمة العسكرية.
- رقم الهاتف المحمول والمنزل إن وجد.
- العنوان بالتفصيل.
- البريد الإلكتروني للمتقدم.
4 - كتابة مؤهل المتقدم لأداء الخدمة العامة.
5 - اختيار الجهة التي يرغب المتقدم أداء الخدمة العامة بها.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في الخدمة العامة


وفي السطور القادمة ننشر لخريجي الجامعات المصرية الراغبين في أداء الخدمة العامة لمدة 12 شهرا التقديم إلكترونيا عبر موقع الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي وتقديم الأوراق التالية:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة المؤهل الدراسي.
- 3 صور شخصية 4X6.
- صورة الموقف من التجنيد للذكور فقط.
- نموذج 1 خ ع محدد به المجال الذي يرغب في الالتحاق به ليتم توزيعها على وحدات الخدمة العامة بهيئتها المختلفة.

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مميزات أداء الخدمة العامة


- معرفة أن الخدمة العامة نشاط يؤديه الشباب من الجنسين (للإناث والذكور من المعفيين من أداء الخدمة العسكرية)، لمدة 12 شهرا.
- معرفة مجالات مختلفة تهدف إلى خدمة الوطن فهي تعد واجب وطني تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل ( محو الأمية وخدمات تعليمية وخدمات طفولية، وتنظيم الأسرة،....).
- عقب التخرج من الجامعات المصرية، وتعد من المصوغات الأساسية في التعيينات الحكومية حاليا.

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