موقع وزارة التضامن الاجتماعى للتقديم فى الخدمة العامة

2 - الضغط على زر تقديم الخدمة العامة.3 - تسجيل بيانات التقدم من خلال استمارة الخدمة العامة 2020.- كتابة اسم المتقدم رباعي.- الرقم القومي وتاريخ انتهاء سريان البطاقة.- موقف الذكور من الخدمة العسكرية.- رقم الهاتف المحمول والمنزل إن وجد.- العنوان بالتفصيل.- البريد الإلكتروني للمتقدم.4 - كتابة مؤهل المتقدم لأداء الخدمة العامة.5 - اختيار الجهة التي يرغب المتقدم أداء الخدمة العامة بها.

وفي السطور القادمة ننشر لخريجي الجامعات المصرية الراغبين في أداء الخدمة العامة لمدة 12 شهرا التقديم إلكترونيا عبر موقع الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي وتقديم الأوراق التالية:- صورة بطاقة الرقم القومي.- صورة المؤهل الدراسي.- 3 صور شخصية 4X6.- صورة الموقف من التجنيد للذكور فقط.- نموذج 1 خ ع محدد به المجال الذي يرغب في الالتحاق به ليتم توزيعها على وحدات الخدمة العامة بهيئتها المختلفة.

قد يهمك أيضًا.. جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي