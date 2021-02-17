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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أولياء أمور يطالبون بتقليل وقت الاستراحة بامتحانات الأول والثاني الثانوي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:25 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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طالب أولياء أمور طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بتقليل مدة الاستراحة أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك عقب الإعلان عن جدول الامتحانات الخاصة بهم.

وقالت منى أبو غالي ولية أمر: "إضافة استراحة ساعة كاملة بين كل امتحان وامتحان خطأ كبير في الظروف الحالية وفي ظل ظروف كورونا والعمل على تقليل التجمعات".

وأضافت لـ"الدستور": "وقت الامتحان أقل من وقت الاستراحة لذلك لابد من مراجعة الجداول وتقليل وقت الاستراحة".

بينما قالت سهام توفيق ولية أمر لـ"الدستور":"ما دام كل مادة سوف يتم امتحانها في ٤٥ دقيقة كان لابد أن تكون مدة الاستراحة ١٥ دقيقة".

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الثانوي في الفترة من ٢٧ فبراير حتى 11 مارس ٢٠٢١.

وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقى لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.

وتُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
أولياء أمور يطالبون بتقليل وقت الاستراحة بامتحانات الأول والثاني الثانوي
أولياء أمور يطالبون بتقليل وقت الاستراحة بامتحانات الأول والثاني الثانوي
أولياء أمور يطالبون بتقليل وقت الاستراحة بامتحانات الأول والثاني الثانوي
أولياء أمور يطالبون بتقليل وقت الاستراحة بامتحانات الأول والثاني الثانوي

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