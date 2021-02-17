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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية».. ندوة بمكتبة مصر العامة بالمنيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:20 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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نظمت اليوم مكتبة مصر العامة بمدينة المنيا بالتعاون مع إدارة الأمومة والطفولة وفرع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة عين الحياة والإدارة التعليمية، ندوة عن "الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع".

حاضر في الندوة الشيخ أبو بكر عبدالله من الأزهر الشريف، والدكتورة حنان عاطف كشك أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنيا، وبحضور أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر، وفاطمة الزهراء مدير إدارة الأمومة والطفولة.

وتناول المحاضرين بالندوة الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية وأضرارها على الفرد والمجتمع من الناحية الاجتماعية والجانب الديني.

كما دار خلال الندوة نقاش بين الحاضرين والمحاضرين عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكيفية تنفيذ المرحلة الأولى منها في محافظة المنيا كما تم مناقشة آراء المشاركين في الندوة.
«الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية».. ندوة بمكتبة مصر العامة بالمنيا
«الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية».. ندوة بمكتبة مصر العامة بالمنيا
«الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية».. ندوة بمكتبة مصر العامة بالمنيا
«الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية».. ندوة بمكتبة مصر العامة بالمنيا
«الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية».. ندوة بمكتبة مصر العامة بالمنيا
«الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية».. ندوة بمكتبة مصر العامة بالمنيا
«الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية».. ندوة بمكتبة مصر العامة بالمنيا
«الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية».. ندوة بمكتبة مصر العامة بالمنيا
«الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية».. ندوة بمكتبة مصر العامة بالمنيا
«الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية».. ندوة بمكتبة مصر العامة بالمنيا
«الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية».. ندوة بمكتبة مصر العامة بالمنيا
«الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية».. ندوة بمكتبة مصر العامة بالمنيا
«الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية».. ندوة بمكتبة مصر العامة بالمنيا
«الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية».. ندوة بمكتبة مصر العامة بالمنيا

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