«الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية».. ندوة بمكتبة مصر العامة بالمنيا

نظمت اليوم مكتبة مصر العامة بمدينة المنيا بالتعاون مع إدارة الأمومة والطفولة وفرع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة عين الحياة والإدارة التعليمية، ندوة عن "الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع".حاضر في الندوة الشيخ أبو بكر عبدالله من الأزهر الشريف، والدكتورة حنان عاطف كشك أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنيا، وبحضور أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر، وفاطمة الزهراء مدير إدارة الأمومة والطفولة.وتناول المحاضرين بالندوة الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية وأضرارها على الفرد والمجتمع من الناحية الاجتماعية والجانب الديني.كما دار خلال الندوة نقاش بين الحاضرين والمحاضرين عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكيفية تنفيذ المرحلة الأولى منها في محافظة المنيا كما تم مناقشة آراء المشاركين في الندوة.