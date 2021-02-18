مواعيد القطارات اليوم الخميس 18-2-2021

مواعيد القطارات اليوم الخميس

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مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 7 مميزيقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.قطار رقم 905 مكيفيقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.قطار رقم 901 مكيفيقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.قطار رقم 909 مكيفيقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.قطار رقم 925 مكيفيقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، يصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.قطار رقم 27 مميزيتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.قطار رقم 949 مكيف ومميزيقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.قطار رقم 585 مكيف ومميزيتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.قطار رقم 158يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.قطار رقم 983 مكيفيقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.قطار رقم 891 مكيفيتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.قطار رقم 157 مميزيتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.قطار رقم 976 VIPموعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.قطار رقم 832 مميزموعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.قطار رقم 777 مميزموعد تحركه من سوهاج الساعة 4:00 م يصل القاهرة الساعة 12:30 ص.قطار رقم 935 مكيفيقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.قطار رقم 81 مميزيقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.قطار رقم 987 مكيفيقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.قطار رقم 159 مميزيتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.قطار رقم 1917ينطلق من القاهرة الساعة 16:35 ويصل المنصورة الساعة 19:10.قطار رقم 1970 مكيف إسبانييقوم بورسعيد الساعة 5:00 ويصل القاهرة الساعة 8:55.قطار رقم 1971 مكيف أسبانييتحرك من القاهرة الساعة 16:25 ويصل بورسعيد الساعة 16:25.قطار رقم 277 مطوريبدأ في التحرك في الساعة 7:10 من الزقازيق، ويصل المنصورة في الساعة 9:20.قطار رقم 291 مطوريقوم من القاهرة في تمام الساعة 15:50، ويصل الزقازيق بتمام الساعة 18:45.قطار رقم 1916 فرنساوييقوم من المنصورة الساعة 8:30 ويصل القاهرة الساعة 11:00.