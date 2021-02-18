مواعيد القطارات اليوم الخميس 18-2-2021
الخميس 18/فبراير/2021 - 07:16 ص
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ننشر لكم مواعيد القطارات اليوم الخميس 18-2-2021 تسهيلا علي متابعينا لمعرفه المواقيت الصحيحه للقطارات المصرية بجميع الخطوط ذهابا وايابا علي مستوي الجمهورية.
مواعيد قطارات إسكندرية
قطار رقم 7 مميز
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.
قطار رقم 905 مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.
قطار رقم 901 مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.
قطار رقم 909 مكيف
يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.
قطار رقم 925 مكيف
يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، يصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.
قطار رقم 27 مميز
يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.
قطار رقم 949 مكيف ومميز
يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.
قطار رقم 585 مكيف ومميز
يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.
يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.
قطار رقم 983 مكيف
يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.
قطار رقم 891 مكيف
يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.
قطار رقم 157 مميز
يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.
قطار رقم 976 VIP
موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.
قطار رقم 832 مميز
موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.
قطار رقم 777 مميز
موعد تحركه من سوهاج الساعة 4:00 م يصل القاهرة الساعة 12:30 ص.
قطار رقم 935 مكيف
يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.
قطار رقم 81 مميز
يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.
قطار رقم 987 مكيف
يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.
قطار رقم 159 مميز
يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.
قطار رقم 1917
ينطلق من القاهرة الساعة 16:35 ويصل المنصورة الساعة 19:10.
قطار رقم 1970 مكيف إسباني
يقوم بورسعيد الساعة 5:00 ويصل القاهرة الساعة 8:55.
قطار رقم 1971 مكيف أسباني
يتحرك من القاهرة الساعة 16:25 ويصل بورسعيد الساعة 16:25.
قطار رقم 277 مطور
يبدأ في التحرك في الساعة 7:10 من الزقازيق، ويصل المنصورة في الساعة 9:20.
قطار رقم 291 مطور
يقوم من القاهرة في تمام الساعة 15:50، ويصل الزقازيق بتمام الساعة 18:45.
قطار رقم 1916 فرنساوي
يقوم من المنصورة الساعة 8:30 ويصل القاهرة الساعة 11:00.
- القطار الأسباني درجة أولى مكيفة من القاهرة إلي بني سويف بـ 50 جنيها.
- القطار المكيف الإسباني من القاهرة إلى المنيا بـ 85 جنيًها.
- القطار الإسباني درجة أولى مكيفة من القاهرة إلى أسيوط بـ 100 جنيه.
- القطار المكيف اسباني درجه اولى من القاهرة إلى سوهاج بـ 115 جنيهًا.
- القطار المكيف الاسباني من القاهرة إلي أسوان بقيمة 175 جنيها.
مواعيد القطارات اليوم الخميس
مواعيد قطارات إسكندرية
قطار رقم 7 مميز
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.
قطار رقم 905 مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.
قطار رقم 901 مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.
قطار رقم 909 مكيف
يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.
قطار رقم 925 مكيف
يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، يصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.
قطار رقم 27 مميز
يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.
قطار رقم 949 مكيف ومميز
يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.
قطار رقم 585 مكيف ومميز
يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.
مواعيد قطارات الصعيدقطار رقم 158
يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.
قطار رقم 983 مكيف
يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.
قطار رقم 891 مكيف
يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.
قطار رقم 157 مميز
يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.
قطار رقم 976 VIP
موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.
قطار رقم 832 مميز
موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.
قطار رقم 777 مميز
موعد تحركه من سوهاج الساعة 4:00 م يصل القاهرة الساعة 12:30 ص.
قطار رقم 935 مكيف
يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.
قطار رقم 81 مميز
يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.
قطار رقم 987 مكيف
يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.
قطار رقم 159 مميز
يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 1917
ينطلق من القاهرة الساعة 16:35 ويصل المنصورة الساعة 19:10.
قطار رقم 1970 مكيف إسباني
يقوم بورسعيد الساعة 5:00 ويصل القاهرة الساعة 8:55.
قطار رقم 1971 مكيف أسباني
يتحرك من القاهرة الساعة 16:25 ويصل بورسعيد الساعة 16:25.
قطار رقم 277 مطور
يبدأ في التحرك في الساعة 7:10 من الزقازيق، ويصل المنصورة في الساعة 9:20.
قطار رقم 291 مطور
يقوم من القاهرة في تمام الساعة 15:50، ويصل الزقازيق بتمام الساعة 18:45.
قطار رقم 1916 فرنساوي
يقوم من المنصورة الساعة 8:30 ويصل القاهرة الساعة 11:00.
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أسعار تذاكر القطاراتنعرض عليكم اسعار التذاكر القطارات من خلال السطور القادمة:-
- القطار الأسباني درجة أولى مكيفة من القاهرة إلي بني سويف بـ 50 جنيها.
- القطار المكيف الإسباني من القاهرة إلى المنيا بـ 85 جنيًها.
- القطار الإسباني درجة أولى مكيفة من القاهرة إلى أسيوط بـ 100 جنيه.
- القطار المكيف اسباني درجه اولى من القاهرة إلى سوهاج بـ 115 جنيهًا.
- القطار المكيف الاسباني من القاهرة إلي أسوان بقيمة 175 جنيها.