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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 18-2-2021

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:16 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
الدستور
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ننشر لكم مواعيد القطارات اليوم الخميس 18-2-2021 تسهيلا علي متابعينا لمعرفه المواقيت الصحيحه للقطارات المصرية بجميع الخطوط ذهابا وايابا علي مستوي الجمهورية.

مواعيد القطارات اليوم الخميس


مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 7 مميز
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

قطار رقم 909 مكيف
يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.

قطار رقم 925 مكيف
يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، يصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.

قطار رقم 27 مميز
يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.

قطار رقم 949 مكيف ومميز
يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.

قطار رقم 585 مكيف ومميز
يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 158
يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف
يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 891 مكيف
يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

قطار رقم 157 مميز
يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

قطار رقم 976 VIP
موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.

قطار رقم 832 مميز
موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.

قطار رقم 777 مميز
موعد تحركه من سوهاج الساعة 4:00 م يصل القاهرة الساعة 12:30 ص.

قطار رقم 935 مكيف
يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز
يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 987 مكيف
يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز
يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

مواعيد القطارات المميزة


قطار رقم 1917
ينطلق من القاهرة الساعة 16:35 ويصل المنصورة الساعة 19:10.

قطار رقم 1970 مكيف إسباني
يقوم بورسعيد الساعة 5:00 ويصل القاهرة الساعة 8:55.

قطار رقم 1971 مكيف أسباني
يتحرك من القاهرة الساعة 16:25 ويصل بورسعيد الساعة 16:25.

قطار رقم 277 مطور
يبدأ في التحرك في الساعة 7:10 من الزقازيق، ويصل المنصورة في الساعة 9:20.

قطار رقم 291 مطور
يقوم من القاهرة في تمام الساعة 15:50، ويصل الزقازيق بتمام الساعة 18:45.

قطار رقم 1916 فرنساوي
يقوم من المنصورة الساعة 8:30 ويصل القاهرة الساعة 11:00.

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أسعار تذاكر القطارات

نعرض عليكم اسعار التذاكر القطارات من خلال السطور القادمة:-
- القطار الأسباني درجة أولى مكيفة من القاهرة إلي بني سويف بـ 50 جنيها.
- القطار المكيف الإسباني من القاهرة إلى المنيا بـ 85 جنيًها.
- القطار الإسباني درجة أولى مكيفة من القاهرة إلى أسيوط بـ 100 جنيه.
- القطار المكيف اسباني درجه اولى من القاهرة إلى سوهاج بـ 115 جنيهًا.
- القطار المكيف الاسباني من القاهرة إلي أسوان بقيمة 175 جنيها.

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