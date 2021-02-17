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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب مكملات غذائية وأجهزة طبية مستعملة بالإسكندرية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:22 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي (عمليات) بجمارك الإسكندرية بإشراف أحمد صدقي مدير إدارة المكافحة بجمارك المنطقة الغربية من ضبط محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية والأجهزة الطبية المستعملة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955.

فبناء على إخبارية مشتركة من أحمد صدقي مدير إدارة المكافحة ومصطفى تمام والسيد عبدالهادي مديري الإدارة العامة للإيداعات والشئون الجمركية في مشمول بوليصة الشحن رقم ١٠٠٣١٩٠٠٦٧٥٧ الواردة من الصين باسم شركة ا. ي والمخزنة بإيداع يونيفريت والصنف طبقا للمستندات بضائع عامة.

وعليه تم تشكيل لجنة ضمت محمد عبدالموجود رئيس إيداع يونيفريت وصلاح محمود مفتش المكافحة لكشف المشمول، وقد اسفر الكشف عن وجود مكملات غذائية بعدد 30 ألف قرص مرقوم centrum cilver للسيدات و100 أمبول oxytocin و7 أجهزة طبية مستعملة محظور دخولها البلاد.

بلغت الرسوم الجمركية المستحقة عليها 420 ألف جنيه.

وتم العرض على الإدارة العامة للشئون القانونية لاتخاذ شئونها وتحريك الدعوى الجنائية ضد المستفيد في البوليصة في حالة عدم التصالح.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي مدير عام مكتب رئيس المنطقة الشمالية والغربية بجمارك الإسكندرية بتشديد الرقابة على الإيداعات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
ضبط محاولة تهريب مكملات غذائية وأجهزة طبية مستعملة بالإسكندرية
ضبط محاولة تهريب مكملات غذائية وأجهزة طبية مستعملة بالإسكندرية
ضبط محاولة تهريب مكملات غذائية وأجهزة طبية مستعملة بالإسكندرية
ضبط محاولة تهريب مكملات غذائية وأجهزة طبية مستعملة بالإسكندرية

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