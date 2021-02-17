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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شمس الكويتية تحصد 8 جوائز عالمية بكليب «شيزوفرينيا»

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:24 م
شمس
شمس
حسن أمين
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حفرت المطربة شمس الكويتية اسمها في مصاف العالمية بتوالي نجاحات أجدد أغنياتها المصورة "شيزوفرينيا"، والتي ترشحت بها لأكثر من 8 جوائز موسيقية في عدة مهرجانات كبرى.

كليب "شيزوفرينيا" لم يكن مجرد أغنية بالنسبة لشمس، فعكفت على إنتاج العمل لأكثر من 6 أشهر، بوضع فكرة العمل وتصويرها للكليب نفسه، ونجحت في إنتاجه بميزانية كبيرة واستعانت بمخرج عالمي قام بإخراج إعلانات أشهر الماركات العالمية مثل "ديور" و"شانيل"، وتمكنت خلال الكليب من الاستحواذ على الاهتمام العالمي في سابقة تعد هي الأولى من نوعها في العالم العربي، عبر ترشيح "شيزوفرينيا" رسميًا لثمانية جوائز موسيقية في أمريكا وأوروبا وآسيا.

بداية من القارة العجوز، حاز الكليب الجديد على جائزة أفضل فيديو كليب وإدارة فنية في مهرجان أوروبا السينمائي، مرورًا بأفضل فيديو كليب مصور في مهرجان آسيا السينمائي الدولي، وصولًا لأفضل كليب في مهرجان كندا السينمائي بجانب تتويجه بجائزتي أفضل إخراج للمخرج دان حداد وأفضل تصوير سينمائي في مهرجان Cineawards، إضافة إلى ترشيحه لجوائز أفضل كليب مصور وأفضل ديكور في مهرجان Indie السينمائي.

وعبرت شمس عن سعادتها الغامرة لكل هذه التكريمات، قائلة: "أشكر كل شخص اشترك في صناعة هذا الإنجاز، وسعيدة بالتتويج المستحق للكليب وفوزه بثماني جوائز عالمية"، وتعد بذلك شمس أول فنانة في العالم العربي تنال هذا الكم من الجوائز العالمية عن عمل غنائي مصور.
شمس الكويتية تحصد 8 جوائز عالمية بكليب «شيزوفرينيا»
شمس الكويتية تحصد 8 جوائز عالمية بكليب «شيزوفرينيا»
شمس الكويتية تحصد 8 جوائز عالمية بكليب «شيزوفرينيا»
شمس الكويتية تحصد 8 جوائز عالمية بكليب «شيزوفرينيا»
شمس الكويتية تحصد 8 جوائز عالمية بكليب «شيزوفرينيا»
شمس الكويتية تحصد 8 جوائز عالمية بكليب «شيزوفرينيا»
شمس الكويتية تحصد 8 جوائز عالمية بكليب «شيزوفرينيا»
شمس الكويتية تحصد 8 جوائز عالمية بكليب «شيزوفرينيا»
شمس الكويتية تحصد 8 جوائز عالمية بكليب «شيزوفرينيا»
شمس الكويتية تحصد 8 جوائز عالمية بكليب «شيزوفرينيا»

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