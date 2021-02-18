سعر اليورو اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر بالبنوك









سعر اليورو اليوم الخميس في مصر بالبنوك المصرية

حيث شهد سعر اليورو اليوم ارتفاعًا غير متوقع أمام الجنيه المصري في السوق المحلية، حيث بلغ مستوى صرف اليورو الأوروبي داخل الصرافات، نحو ما يقرب إلى حوالي 19.06 جنيه للبيع.



سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري ويعرض لكم " الدستور " في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر اليورو اليوم الخميس 18-2-2021 في مصر بالبنوك المصرية.حيث شهد سعر اليورو اليوم ارتفاعًا غير متوقع أمام الجنيه المصري في السوق المحلية، حيث بلغ مستوى صرف اليورو الأوروبي داخل الصرافات، نحو ما يقرب إلى حوالي 19.06 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري ارتفاعًا أمام الجنيه المصري في السوق المحلية ببداية التعاملات اليومية، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 19.07 جنيه.



سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وشهد سعر اليورو اليوم في بنك مصر ارتفاعًا أمام الجنيه المصري في مستويات البيع والشراء، بقيمة 4 قروش، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 19.07 جنيه.





سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وارتفع سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 18.81 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 19.04 جنيه.





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وسجل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري أرتفاعًا في بداية التعاملات اليومية، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 18.89 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 19.06 جنيه.



سعر اليورو اليوم في بنك الـcib

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك الـ cib أمام الجنيه المصري في السوق المحلية، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 18.86 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 19.04 جنيه.

تتحرك مؤشرات البحث على " جوجل " يوميًا من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، عن سعر اليورو اليوم الخميس في مصر بالبنوك المصرية، حيث ارتفع مستويات سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 18.86 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 18.99 جنيه.