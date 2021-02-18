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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر بالبنوك

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:27 ص
اليورو
اليورو
هبه محمد
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تتحرك مؤشرات البحث على " جوجل " يوميًا من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، عن سعر اليورو اليوم الخميس في مصر بالبنوك المصرية، حيث ارتفع مستويات سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 18.86 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 18.99 جنيه.

ويعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر اليورو اليوم الخميس 18-2-2021 في مصر بالبنوك المصرية.

سعر اليورو اليوم الخميس في مصر بالبنوك المصرية


حيث شهد سعر اليورو اليوم ارتفاعًا غير متوقع أمام الجنيه المصري في السوق المحلية، حيث بلغ مستوى صرف اليورو الأوروبي داخل الصرافات، نحو ما يقرب إلى حوالي 19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري ارتفاعًا أمام الجنيه المصري في السوق المحلية ببداية التعاملات اليومية، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 19.07 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وشهد سعر اليورو اليوم في بنك مصر ارتفاعًا أمام الجنيه المصري في مستويات البيع والشراء، بقيمة 4 قروش، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 19.07 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وارتفع سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 18.81 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 19.04 جنيه.

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سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري أرتفاعًا في بداية التعاملات اليومية، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 18.89 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 19.06 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك الـcib

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك الـ cib أمام الجنيه المصري في السوق المحلية، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 18.86 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 19.04 جنيه.

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