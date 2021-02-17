إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالمنيا

أغلقت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 5 مراكز للدروس الخصوصية، ضمن خطة المحافظة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وللقضاء على أي تجمعات من المواطنين، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة لكافة القطاعات التي يتردد عليها المواطنون، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.من جانبه، أكد العميد محمد صلاح رئيس المدينة، استمرار جهود الوحدة المحلية في متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.