إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالمنيا

إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالمنيا
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:00 م
المنيا ـ على حسينطباعة
أغلقت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 5 مراكز للدروس الخصوصية، ضمن خطة المحافظة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وللقضاء على أي تجمعات من المواطنين، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة لكافة القطاعات التي يتردد عليها المواطنون، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أكد العميد محمد صلاح رئيس المدينة، استمرار جهود الوحدة المحلية في متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة لكافة القطاعات التي يتردد عليها المواطنون، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أكد العميد محمد صلاح رئيس المدينة، استمرار جهود الوحدة المحلية في متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالمنيا
إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالمنيا
إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالمنيا
إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالمنيا
إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالمنيا
إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالمنيا