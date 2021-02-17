ثلوج ألاسكا تهبط فى مدينتى (فيديو)

تداول سكان مدينتي عددًا من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تساقط الثلوج في أماكن متفرقة بالمدينة.

وأظهرت الفيديوهات تساقط قطع الثلج والبرد في مدينتي ، حيث كست الثلوج عدة مناطق بالمدينة وحولت لونها الأخضر إلى أبيض في مشهد غير معتاد، قابله سكان المدينة بالسعادة والدهشة.

واستغل سكان مدينتي تلك الأجواء الاستثنائية لالتقاط صور وتصوير مقاطع الفيديو أثناء تساقط الثلج ، حيث بدت مدينتي وكأنها إحدى المدن الأوروبية أثناء تساقط الثلوج.