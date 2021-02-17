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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: التحقيق في هجوم سولار ويندز يستغرق شهورا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:20 م
هجوم سولار ويندز
هجوم سولار ويندز
وكالات
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قالت أكبر مستشارة للأمن الإلكتروني في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن التحقيق في عملية اختراق روسية كبيرة ضد الولايات المتحدة، تُعرف "بهجوم سولار ويندز"، سيستغرق عدة أشهر أخرى قبل أن يكتمل.

وأضافت آن نويبرجر، نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للأمن الإلكتروني والتكنولوجيا، أن تسع وكالات اتحادية و100 من شركات القطاع الخاص تأثرت بالهجوم الذي اكتُشف أول مرة في ديسمبر.

وتابعت أن عددا من شركات القطاع الخاص المتأثرة كانت من شركات التكنولوجيا التي اختُرقت لتسهيل الوصول لمزيد من الضحايا.

ويعكف مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي والعديد من الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى على فحص شبكات الكمبيوتر المتأثرة منذ اكتشاف عملية الاختراق بحثا عن أدلة عن المتسللين.

وبينما قال العديد من المسئولين الحكوميين الأمريكيين إن المتسللين جاءوا من روسيا فإنهم لم يقدموا تفاصيل إضافية تُذكر.

وقالت نويبرجر: "نعتقد أن الأمر أخذ منهم شهورا للتخطيط والتنفيذ، وبناء عليه فإن كشفه تدريجيا سيحتاج منا بعض الوقت".

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