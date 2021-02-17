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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الاتحاد الدولي للسباحة يعتمد بطولة الجمهورية بالقاهرة مؤهلة للأوليمبياد

«الدولي للسباحة» يعتمد بطولة الجمهورية بالقاهرة مؤهلة للأوليمبياد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:56 م
المهندس ياسر إدريس،
المهندس ياسر إدريس،
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نجح المهندس ياسر إدريس، رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي للسباحة بأن تكون بطولة الجمهورية المقبلة التي تقام على مجمع حمامات السباحة بستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 5 وحتى 10 إبريل القادم مؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين، في حدث مهم بأن تكون بطولة محلية مؤهلة لدورة أوليمبية في إنجاز تاريخي لاتحاد السباحة يضاف إلى إنجازاته السابقة.

وقال المهندس ياسر إدريس إنه سوف يدعو سباحي المنتخب غير المؤهلين للأوليمبياد من قبل للمشاركة في البطولة، وكذلك السباحين المصريين المتواجدين بالخارج للمشاركة، من أجل تأهيل مزيد من اللاعبين إلى الدورة الأوليمبية، مشيرا إلى أنه يتوقع مشاركة بعض السباحين من الدول الأخرى في هذه البطولة، التي سوف تلفت أنظار العالم إلى مصر مرة أخرى بقدرتها على تنظيم أحداث رياضية عالمية في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم، بعد أن أبهرت مصر العالم بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد مؤخرا، بمشاركة 32 منتخبنا لأول مرة في تاريخ البطولة.

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