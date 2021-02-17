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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يدعو إلى وساطة رباعية دولية بشأن سد النهضة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:15 م
حمدوك
حمدوك
محمد عمر
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جدد السودان، دعوته إلى وساطة رباعية دولية، لمفاوضات سد النهضة، تضم الاتحاد الإفريقي والولاياتالمتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة الإثيوبي، برئاسة عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، بحضور وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والري والموارد المائية، بالإضافة لمدير جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية، ومسئولين آخرين.

وبحث الاجتماع جمود مفاوضات سد النهضة، بجانب مقترح السودان لتعضيد المسار الإفريقي بتحويله لمسار رباعي يُمثّل فيه الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة.

وأكد الاجتماع ضرورة أن تلعب الأطراف الأربعة دور وساطة وتسهيل في المفاوضات بدلًا عن الاكتفاء بدور المراقبين، كما بحث الاجتماع التصريحات الإثيوبية المتكررة حول عزمها الأحادي على البدء في الملء الثاني للسد في يوليو المقبل دون التوصل لاتفاق ملزم.

ووافق الاجتماع على مقترح التواصل مع الأطراف الدولية الأربعة لشرح فكرة الوساطة الدولية الرباعية حول سد النهضة.

كما ناقش الاجتماع الاحتياطات اللازمة التي اتخذتها الأجهزة والمؤسسات المختلفة للحد من الآثار السلبية المتوقعة على شبكات الري والتوليد الكهربائي نتيجة الملء الأحادي للسد للسنة الثانية.

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