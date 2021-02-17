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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام لقاء اللجنة التنسيقية لمشروع التوسع في التعليم المجتمعي ببني سويف

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:49 م
اللجنة التنسيقية
اللجنة التنسيقية لمشروع التوسع في التعليم المجتمعي ببني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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شهدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم الأربعاء، اللقاء الختامي للجنة التنسيقية الأخيرة لمشروع التوسع في الوصول لفرص التعليم وحماية الأطفال المعرضين للخطر ببنى سويف.

وأكدت يوسف أن المشروع ينفذ في ثلاث محافظات هي بنى سويف وقنا وأسيوط والتي تستهدف مدارس التعليم المجتمعي بدعم من الاتحاد الأوروبي واليونيسيف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال هيئة تيردى زوم.

وتقدمت وكيل وزارة التربية والتعليم بعدد من المقترحات ومنها البدء في عمل برنامج تدريبي لمعلمات التعليم المجتمعي وعمل الصيانة الفورية المدارس بالتعاون مع الأبنية التعليمية وتوفير الأماكن والمعارض لعرض منتجات المدارس وتوفير البيئة الداعمة لهم من مشاركة المجتمع المدني لأداء دورهم بشكل جيد وفعال.

وأضاف حاتم قطب ممثل الهيئة بصعيد مصر أن المشروع بدأ من عام 2017 حتى نهاية 2020 والتي استهدفت 242 مدرسة تعليم مجتمعي 6106 طالب و1118 معلمة و74 موجة و7 لجان ببنى سويف تم خلالها عدد من التدخلات والتي حققت العديد من الإنجازات والنتائج والتي انعكست على الأداء داخل المدارس والأنشطة المدرسية والدعم الذى تم تقديمه للمدارس وتشجيع المشاركة المجتمعية لأداء دورها ولتقوم هذه المدارس بدورها في استيعاب عدد من المتسربين من التعليم.

وأكدت المهندسة فاطمة محمود مدير عام المشاركة المجتمعية بالوزارة أن المشروع حقق الكثير من الإنجازات الحقيقية على أرض الواقع وذلك نتيجة التخطيط الجيد للمشروع وتحديد التدخلات المطلوبة والتي انعكست على الأداء بالمدارس.

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