رئيس مدينة المنيا يقود حملة لإزالة الإشغالات

قاد اليوم العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا حملة لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام كما تابع أعمال الرصف وصيانة الشوارع بحي غرب المدينة.تابع رئيس المركز خلال جولته التي رافقه خلالها هشام فايز نائب رئيس المدينة ووليد فرحات رئيس حي غرب ومحمد حسين سكرتير الحي أعمال الرصف والتجميل وصيانة الشوارع والأرصفة التي يجري بها العمل في شوارع ابن الفارض والإسباني حيث يجري العمل بكل منهما الآن في مرحلة تركيب بلدورات الأرصفة وفرش تربة الإحلال والأساس، حيث وجه بسرعة تنفيذ الأعمال وفق الخطة الزمنية مع الالتزام بالمعايير ومقاييس الجودة وفق المواصفات الفنية أثناء التنفيذ.وكلف رئيس المدينة وليد فرحات رئيس حي غرب المنيا بمواصلة عمل حملات مكثفة لرفع أي إشغالات بشوارع الحي، مشددا على أصحاب الأكشاك والمحلات بعدم تجاوز إشغالاتهم الأرصفة والشوارع وإلا سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وفق القانون واللوائح المنظمة، مشددا علي ضرورة متابعة منظومة النظافة ورفع التجمعات بحي غرب المنيا مع الحفاظ علي نظافة كباري المشاة والكباري العامة ومواصلة بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل إثبات أنه لا يمكن بأي حال إهمال أي خدمة أو تكليف يخص مصلحة المواطن.