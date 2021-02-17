سلالة كورونا جنوب إفريقيا ترفع الإصابات فى زامبيا 16 ضعفا

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم ربط سلالة فيروس كورونا التى تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا بزيادة قدرها 16 ضعفا في الحالات في زامبيا المجاورة في غضون شهر، ما يدل على أن هذه السلالة لديها القدرة على الانتشار بسرعة وبفعالية أكبر من السلالة الأصلية.وحسب بلومبرج، تم اكتشاف سلالة جنوب إفريقيا، التي يعرفها العلماء باسم "بي 351.1."، لأول مرة في زامبيا في ديسمبر الماضي.وارتفع المعدل اليومي للحالات الجديدة من 44 في الأيام العشرة الأولى من ديسمبر إلى 700 في الأيام العشرة الأولى من الشهر الماضي، وفقًا لتقرير صادر، اليوم الأربعاء، من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وكان قد تم اكتشاف سلالة جنوب إفريقيا لأول مرة في ذلك البلد في أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين تم الإبلاغ عنها في مناطق كثيرة من القارة الإفريقية وفي 24 دولة على الأقل خارج إفريقيا، بما في ذلك الولايات المتحدة.