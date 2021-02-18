الرجل الخارق بالفيوم: بجر عربيات وبأكل زجاج وبحلم أشيل طيارة (فيديو)

رجل يُلقب بالخارق، كما وصفه أهالي محافظةالفيوم، يسكن بقرية منشأة دمو تابعة لمركز الفيوم، يمتلك قدرات غير عادية جعلته حديث أبناء محافظته، يُدعى محمد قطب.يقول محمد، في تصريحات خاصة ل"الدستور" أثناء البث المباشر، "أستطيع أكل الزجاج وجر سيارات نقل عملاقة، آخرها منذ يومين كانت سيارة ٧٠ طنا، وأكل اللحمة النية، والزجاج والمادة السادة بالزجاج، ورفع التروسيكل، وقمت بجر جرار قطار وغيرها من القدرات، وأتمنى أشيل طيارة".وأضاف محمد، "أعمل موظف بمصلحة البريد، وعمري 38 عاما وعندي 4 أبناء، وأنا منذ الصغر أعشق الرياضة وحصلت على بطولة "ووشو كونغو فو" وأيضا حققت مراكز في بطولة مصارعة الزراعين والمصارعة حرة، قائلًا "أحلم بالوصول للعالمية والمشاركة في مسابقة أقوى رجل بالعالم".