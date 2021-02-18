رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الرجل الخارق بالفيوم: بجر عربيات وبأكل زجاج وبحلم أشيل طيارة (فيديو)

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:16 ص
الرجل الخارق بالفيوم
الرجل الخارق بالفيوم
الفيوم - زينب علاء
طباعة
رجل يُلقب بالخارق، كما وصفه أهالي محافظةالفيوم، يسكن بقرية منشأة دمو تابعة لمركز الفيوم، يمتلك قدرات غير عادية جعلته حديث أبناء محافظته، يُدعى محمد قطب.

يقول محمد، في تصريحات خاصة ل"الدستور" أثناء البث المباشر، "أستطيع أكل الزجاج وجر سيارات نقل عملاقة، آخرها منذ يومين كانت سيارة ٧٠ طنا، وأكل اللحمة النية، والزجاج والمادة السادة بالزجاج، ورفع التروسيكل، وقمت بجر جرار قطار وغيرها من القدرات، وأتمنى أشيل طيارة".

وأضاف محمد، "أعمل موظف بمصلحة البريد، وعمري 38 عاما وعندي 4 أبناء، وأنا منذ الصغر أعشق الرياضة وحصلت على بطولة "ووشو كونغو فو" وأيضا حققت مراكز في بطولة مصارعة الزراعين والمصارعة حرة، قائلًا "أحلم بالوصول للعالمية والمشاركة في مسابقة أقوى رجل بالعالم".
الرجل الخارق بالفيوم: بجر عربيات وبأكل زجاج وبحلم أشيل طيارة (فيديو)
الرجل الخارق بالفيوم: بجر عربيات وبأكل زجاج وبحلم أشيل طيارة (فيديو)
الرجل الخارق بالفيوم: بجر عربيات وبأكل زجاج وبحلم أشيل طيارة (فيديو)
الرجل الخارق بالفيوم: بجر عربيات وبأكل زجاج وبحلم أشيل طيارة (فيديو)
الرجل الخارق بالفيوم: بجر عربيات وبأكل زجاج وبحلم أشيل طيارة (فيديو)
الرجل الخارق بالفيوم: بجر عربيات وبأكل زجاج وبحلم أشيل طيارة (فيديو)

موضوعات متعلقة

أخبار السفر إلى السعودية.. موعد استئناف الرحلات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

علاج النقرس.. أمل جديد للتخلص من مضاعفات كورونا

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

علاج النقرس.. أمل جديد للتخلص من مضاعفات كورونا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

المكسيك: القبض على 6 بتهم تهريب لقاحات كورونا مزيفة

الإنفاق الاستهلاكي في الصين يستفيد من القيود على السفر

اكتشاف سلالة جديدة من كورونا يصعب فحصها بـ PCR

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان

تلميذ «الأستاذ» يكشف الجنود المجهولين في حياة هيكل