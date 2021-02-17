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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: تقديم 2.5 مليار دولار للشركات التى استجابت للجائحة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:56 م
البنتاجون
البنتاجون
وكالات
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إنها منحت 2.49 مليار دولار بموجب قانون الإنتاج الدفاعي للشركات كي تتعامل مع الجائحة، من بينها 885 مليون دولار لتمويل الوزارة و1.6 مليار دولار نيابة عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتم تخصيص الأموال لمعدات الحماية الشخصية وإجراء فحوص كورونا ودعم القاعدة الصناعية الدفاعية.

ومنذ العام الماضي، شمل ذلك 250 مليون دولار للأقنعة الواقية من طراز "إن 95"، و10 ملايين دولار لزيادة إنتاج الأقنعة الجراحية إلى 45 مليون وحدة شهريا، و22 مليون دولار لإنتاج ما يصل إلى 38 مليون وحدة شهريا من القفازات، و880 مليون دولار لدعم إنتاج أدوات فحص كورونا لعمل 86 مليون فحص شهريًا.

وقدم البنتاجون الأرقام في شهادته اليوم أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب.

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