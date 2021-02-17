ارتفاع وفيات كورونا لـ 376 بالجاليات الفلسطينية في العالم

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 376، وعدد الإصابات 13295.وأضافت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن سفارتنا والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية سجلتا حالتي وفاة جديدتين اليوم في صفوف الجالية بسبب فيروس "كورونا".وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية لم يسجل أية حالة وفاة جديدة أو إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لهذا اليوم.