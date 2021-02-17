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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تراجع عدد ركاب الطائرات في أمريكا بنسبة 24%

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:30 م
ركاب الطائرات في
ركاب الطائرات في أمريكا
وكالات
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أظهرت بيانات إدارة أمن النقل الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء تراجع عدد ركاب الطائرات في الولايات المتحدة أمس بنسبة 24% مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي ليصل إلى 738825 راكبا، في الوقت نفسه جاء عدد الركاب أمس أقل بنسبة 59% عن اليوم نفسه من العام الماضي حيث كان العدد 19ر2 مليون راكب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه، ارتفع متوسط عدد الركاب اليومي خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 22% عن الأسبوع السابق حيث كان المتوسط خلال الأيام الماضية 924945 راكبا. وكان متوسط عدد الركاب اليومي خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي 26ر2 مليون راكب.

وبحسب بيانات مكتب إحصاءات النقل الأمريكي ارتفعت حصة شركتي طيران ساوث ويست أير بنسبة 11% وأمريكان أير بنسبة 13% في حين تراجعت حصة آي.أيه.جي بنسبة 2% خلال عام حتى أمس.

وتعتبر الشركات الثلاث الأكبر من حيث عدد الركاب في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.

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