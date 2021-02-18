رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للإعلان العاشر

تزايدت معدلات البحث عن رابط وأرقام الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للإعلان العاشر خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع اقتراب إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان عن نتيجة المتقدمين لشقق المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من فرز الملفات رسميًا الشهر الماضي؛ للتأكد من استيفاء المستندات وتطابق الشروط على المتقدمين.

رابط نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وترصد "الدستور" خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للمتقدمين للحصول على وحدة سكنية في الإعلان العاشر والرابع عشر، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.

- في البداية يتم تسجيل الدخول من قبل المتقدم للحصول على وحدة سكنية إلى رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان من هنا.

- بعد ذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بعد الانتهاء من تسجيل الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

- يتم تسجيل الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية ثم كلمة السر.

- بعد ذلك الضغط على زر تسجيل الدخول.

- يوجد لدى الصفحة أيقونة لإنشاء حساب جديد على الموقع.

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موقف حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

- الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان من هنا .

- تسجيل مستخدم جديد وتسجيل الدخول.

- قراءة كراسة الشروط وموقف الحجز.

- الضغط على استخراج رقم استمارة وتحويل المبلغ المطلوب.

- ثم الدخول مرة أخرى لاختيار الوحدة أو الأرض التي ترغب بها عند فتح باب الحجز.

أرقام الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

كما أتاحت وزارة الإسكان أرقام الخط الساخن للاستعلام عن موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الاتصال من أي خط أرضي على رقم 090071117، أو كتابة الرقم القومي وإرساله في رسالة نصية على إحدى الأرقام التالية وسيتم الرد بموقف الحجز أو الاتصال من أي تليفون محمول " وهي 1188 أو 5777.