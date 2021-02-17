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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رواندا تبدأ المرحلة الأولى من التطعيم ضد كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:45 م
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الرواندية، عن بدء المرحلة الأولى للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بجرعات محدودة.

ذكرت وزارة الصحة الرواندية، في بيان اليوم الأربعاء، أن عدد الجرعات يبلغ ألف جرعة من لقاح "موديرنا"، يستفيد منه الجماعات المعرضة لخطر الإصابة بالفيروس، بمن فيهم العاملون بمجال الرعاية الصحية.

وجاء في البيان أن هؤلاء المستفيدين "سيحصلون على اللقاح مجانًا، وهذه الجرعات المحدودة تم الحصول عليها من خلال شراكة دولية، وتتوقع رواندا الحصول على جرعات إضافية خلال أسابيع، ما يسمح بتوسيع نطاق عملية التطعيم"، موضحًا أن "رواندا تتوقع الحصول على ما لا يقل عن 996 ألف جرعة من لقاح "أسترا زينيكا" و102 ألف و960 جرعة من لقاح "فايزر"، خلال شهري فبراير ومارس".

وأضاف البيان أن "هذه الجرعات سيتم إعطاؤها خلال المرحلة الثانية من التطعيم، ورواندا تتوقع الحصول على جرعات لقاح في إطار مبادرة "كوفاكس" العالمية للتطعيم، بالإضافة إلى جرعات لقاح من الإمدادات الطبية بالاتحاد الإفريقي"، مشيرة إلى أن خطة التطعيم ضد فيروس كورونا جاهزة من حيث البنية الأساسية والبروتوكولات والأفراد، وتم إجراء فحوصات بين سكان العاصمة كيجالى لاكتشاف أي إصابة جديدة بالفيروس.

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