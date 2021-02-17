الطقس السيئ يقطع الكهرباء عن قريتين بالمنوفية (صور)

تسبب الطقس السيئ في انقطاع التيار الكهربائي عن مغذي كهرباء قريتي الروضة وكفر الحمادية التابعتين لمركز بركة السبع بالمنوفية من الثالثة مساءً وحتى الآن بعد حدوث عطل في الضغط المتوسط، نظرًا لشدة الرياح.وقال عبده إبراهيم خضر، من أبناء القرية، إن التيار الكهربائي مقطوع منذ الثالثة عصرًا، حتى الآن، ولا نعلم متى يأتي وفرق الصيانة مستمرة في عملها للوصول إلى مصدر الخلل لتوصيل التيار الكهربائي مرة أخرى، كما أدى وقوع شجرة إلى غلق مدخل القرية.وتلقت غرفة عمليات مجلس مدينة بركة السبع إخطارًا من الأهالي بوقوع شجرة كبيرة على منزل نتج عنه وقوع أسلاك كهرباء جهد متوسط بعد موجة الطقس السئ التي ضربت المحافظة، ليتم الدفع على الفور بالعاملين والمعدات إلى موقع الحادث، لرفع آثاره والتواصل مع شركة الكهرباء لصيانة الأعطال.