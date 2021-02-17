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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تقدم مساعدات طبية عاجلة لسلوفاكيا بعد تفاقم أزمة كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:50 م
سباستيان كورتس
سباستيان كورتس
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أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن القوات المسلحة سوف تقدم مساعدات عاجلة إلى سلوفاكيا بسبب حالة الطوارئ هناك نتيجة تفاقم أزمة (كورونا).

وقال المستشار النمساوي -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إن عناصر طبية تابعة للقوات المسلحة سوف تتوجه إلى سلوفاكيا لتقديم المساعدات اللازمة وتضم أربعة إلى خمسة أطباء وستة إلى ثماني ممرضات مؤهلات، وأوضح أن وضع (كورونا) في سلوفاكيا ساء بشكل كبير لدرجة أن الدولة طلبت المساعدة من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كورتس "أحد متطلبات التضامن الأوروبي هو مساعدة المتضرر بسرعة وبشكل غير بيروقراطي، لذلك فقد استقبلنا بالفعل مرضى العناية المركزة من فرنسا وإيطاليا والجبل الأسود".

بدورها، قالت كلوديا تانر وزيرة الدفاع النمساوية -في تصريح صحفي- إن القوات المسلحة النمساوية جاهزة دائمًا عندما تكون هناك حاجة إليها سواء كان ذلك في النمسا أو في الخارج لخدمة جيراننا وأصدقائنا الأوروبيين.

وأضافت وزيرة الدفاع انه من الطبيعي أن نقف إلى جانب سلوفاكيا في هذه الأوقات الصعبة.

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